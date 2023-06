﻿„Lüttje Lage“: Ich und mein Holz

Hannover. Mein Großvater starb vor fast 50 Jahren, ich habe leider kaum Erinnerungen an ihn. Nur ein einziger Satz von ihm ist zuverlässig überliefert: „Du musst das Holz kaputt gucken.“ Er war ein begnadeter Holzhacker und meinte damit, dass man mit der Axt dort zuschlagen muss, wo das Auge im Klotz schon feine Risse erspäht hat. Holzauge, sei wachsam!

Etwa einmal im Jahr denke ich daran. Wir haben nämlich einen Ofen. Wenn irgendwo in der Nachbarschaft Kettensägen erklingen, spitze ich sofort die Ohren. Flugs stehe ich dann auf der Matte und biete selbstlos meine Hilfe beim Entsorgen des lästigen Brennholzes an. Kostenlos und ohne großen Dank zu erwarten, karre ich die Klötze dann auf meinen Hof – und mache mich ans Kaputtgucken.

Diesmal begann ich mit einem kleinen, verwachsenen Holzstück. Ich dachte an Opa, guckte es lange an und schlug dann zu. In „Rocky IV“ hat Sylvester Stallone auch Holz gehackt. Anders als bei ihm prallte meine Axt aber merkwürdigerweise ab. Ich holte noch einmal aus. Und noch einmal. Ich geriet in Schweiß. Nach zehn Minuten sah ich aus, als hätte ich in der Leine gebadet. Mit Klamotten. Dann steckte die Axt fest.

Ich holte einen großen Hammer, um sie freizuschlagen. Ich traf meinen Daumen. Es tat sehr weh. Dann holte ich eiserne Spaltkeile, die ebenfalls im Holz stecken blieben. Die Sache zwischen mir und dem Klotz bekam langsam etwas Persönliches.

Beim Versuch, die Keile mit dem Hammer herauszuholen, schlug ich dann auf meine Armbanduhr, die leider weit weniger robust war als das Holz. Mein Ärger entlud sich in einem lauten Schrei. Nachdem ich einen ganzen Vormittag mit wüsten Flüchen und erbitterten Schlägen herumgebracht hatte, beschloss ich, das Holzstück im nächsten Jahr ungehackt ins Osterfeuer zu werfen. Es wird mir ein Fest sein, es dort brennen zu sehen.

Trotzdem schmerzt die Erkenntnis: Wenn ein Stück Holz und ein HAZ-Redakteur gegeneinander antreten, kann es passieren, dass das Holzstück Sieger bleibt. Gut, dass mein Opa das nicht mehr miterleben muss.

