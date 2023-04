﻿„Lüttje Lage“: Klimakiller im Internet

Hannover. Wir reden ja derzeit ganz besonders viel über das Klima. Und wir werden auch ganz schön belehrt. Die Jugend vermittelt uns fast täglich, was wir in unserem klimafeindlichen Alltag so falsch machen. Alles eigentlich. Autofahrten und Flugreisen sind natürlich genauso tabu wie Fleischkonsum und der Kauf neuwertiger Garderobe oder Schuhwaren. Friseur und Kosmetik sollte man sich auch sparen, in der Drogerieabteilung dürfen wir nur noch Klopapier kaufen, alles andere könne man selber nachhaltig herstellen. Wir nicht.

Unlängst haben wir wieder über die Klimakleber diskutiert, einige von uns empfinden ein gewisses Verständnis, ja sogar Wohlwollen, andere sind genervt. Carola etwa möchte nicht ausgebremst werden, Mara findet den Sonnenblumenölverbrauch kritisch, Birgit fürchtet um die Akzeptanz des Anliegens der Klimakämpfer. Die Jugend findet alles uneingeschränkt super – ohne diese Einsätze würden wir Baby-Boomer doch gar nichts mehr merken.

Diesmal sind wir besser vorbereitet. Paula hat nämlich gelesen, dass unser ganzes klimaschädliches Verhalten quasi nichts ist gegen den Verbrauch von Energie durch exzessive Internetnutzung. Was natürlich nichts entschuldigt, aber trotzdem erfüllt es uns mit einer gewissen Genugtuung, dass die Klicks von Greta Thunbergs Insta-Posts weitaus mehr Energie verbrauchen als ein Flug von Berlin nach New York.

Allerdings haben die Kinder den Artikel auch gelesen – online versteht sich. Der größte Energieverbrauch entstehe durch das Streamen von Filmen, werden wir wieder belehrt. Und dabei gehe es weniger um Serien oder Dokus – ein Viertel der Filme hätte pornografischen Inhalt. Wir fühlen uns zwar überhaupt nicht angesprochen, sind trotzdem ein bisschen fassungslos. Ein großer Teil der Internetenergie geht drauf für diese Art von Filmen? Allerdings – mit dem Generationenthema dürfte diese Vorliebe wohl eher nichts zu tun haben.

Wir sind natürlich dagegen. Vielleicht können wir nächstes Mal ein paar dieser User irgendwo festkleben.

