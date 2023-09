﻿Lüttje Lage: „Mach’ das weg!“

Die Natur hat es so eingerichtet, dass es in einer Familie jeweils einen Menschen gibt, der für das „Mach’ das weg!“ zuständig ist. „Mach’ das weg!“ – das sind in der Regel Lebewesen mit mehr als vier Beinen in der häuslichen Wohnung. Unsere 17-Jährige hat keine Scheu vor so ziemlich allen noch so fragwürdigen Produkten der weltweiten Kosmetikindustrie, aus den teuren Tiegeln dampft es, Gefahrgutaufkleber warnen vor Risiken für Haut und Hof – aber wenn sie ein Tier in ihrem Zimmer entdeckt: „Mach’ das weg!“

Also marschierte ich routiniert mit Pappbecher und Zeitung bewaffnet in ihr Zimmer. Der jüngste Alarm galt einem Ohrenkneifer, der zugegebenermaßen stattliche Dimensionen hatte, weil der Klimawandel auch an dieser Spezies Seltsames vollführt. Die Tiere aus dem Blickfeld der Tochter dürfen natürlich nicht getötet werden, es gilt, sie möglichst schonend vor die Tür zu setzen, so wie fürsorgliche Wirte es gegen Mitternacht mit ihren betrunkenen Stammgästen tun.

Eine hollywoodwürdige Jagd

Der Ohrenkneifer war groß, wendig und gerissen. Er nutzte jedes Cremedöschen und jeden Flacon zur Deckung, schlug flinke Haken, wo er nur konnte, kurz: Er war mir mit seinen sechs Beinen dreifach überlegen, er hatte nicht mal Bauchansatz. Tisch und Spiegel, auf der Kommode, unterm Bett und hinter dem Stuhl – es war eine hollywoodwürdige Jagd. Am Ende hatte ich den Ohrenkneifer unter dem Becher auf der Zeitung, stolz entließ ich den ungebetenen Gast ins Freie.

Unsere Tochter empfing mich nicht etwa mit einem dankbaren Kuss auf die Wange, sondern mit verschränkten Armen. Das halbe Kosmetikarsenal lag wild verstreut auf dem Boden. Eine Tinktur hatte knisternd ein Loch in die Auslegeware gebrannt. Wir blickten uns lange in die Augen. War es nicht so, dass sie mich schon bald wieder brauchen würde? Beim nächsten Tier mit mehr als vier Beinen? Beim Weggehen sagte ich zu ihr: „Mach’ das weg!“

