﻿Lüttje Lage: Mensch vs. Maschine

Der Umgang mit Maschinen aller Art fällt mir nicht gerade leicht. Ich bin überzeugt, dass das genetisch bedingt ist. Schon mein Urgroßvater, seines Zeichens Landwirt, weigerte sich, einen Traktor zu nutzen. Der Erzählung nach war er einmal damit gefahren, doch als das Gefährt trotz eines beherzten „Brrr“ nicht stoppte, hatte sich die Sache wieder erledigt. Auf das Teufelsding würde er nicht noch mal aufsteigen, und so pflügte er bis in die Sechzigerjahre den Acker mithilfe des Pferdegespanns.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was für Uropa der Traktor war, sollte für mich der Süßigkeitenautomat in der Kantine werden. Eigentlich wollte ich nur einen Müsliriegel ziehen. Karte vorhalten, Nummer 44 wählen, ganz einfach. Ich machte das nicht zum ersten Mal. Doch der Riegel blieb genau an der Kante stehen. Mein Versuch, den Automaten und damit das Objekt der Begierde in ihm in Bewegung zu versetzen, war ebenso erfolgreich wie Opas „Brrr“.

Teuflischer Müsliriegel

Es half nichts, ich musste den Riegel dahinter auch noch kaufen. Dann würde das Abendessen eben etwas leichter ausfallen. Karte vorhalten, Nummer 44 wählen. Der erste Riegel plumpste prompt in die Tiefe. Und der zweite? Blieb schon wieder an der Kante stehen. Teufelsding! Drei Müsliriegel wollte ich nun wirklich nicht essen, andererseits halten die sich ja auch. Und ich wollte keine 85 Cent umsonst ausgeben. Wenn in einer armen Bauernfamilie eins verpönt ist, dann ist es Verschwendung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich hielt also weiter die Karte vor und wählte so lange die 44, bis ich endlich so viele Riegel erhalten wie bezahlt hatte. Als ich schließlich zurück zum Schreibtisch lief – sechs Müsliriegel in den Händen –, kamen mir doch Zweifel an der Sinnhaftigkeit meines Vorgehens. Womöglich hatte ich vom Urgroßvater auch die Sturheit geerbt.

Weitere lustige Texte unserer Reihe lesen Sie hier.

HAZ