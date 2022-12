﻿Lüttje Lage: Nur echt mit Polarmantel

Im Fernsehen ist sie derzeit omnipräsent: Sarah Connor (42) tingelt mit ihrem neuen Album „Not So Silent Night“ gerade durch TV-Shows quer durch die Republik. Nun machte die Sängerin einen speziellen Stopp in Hannover: Am Nikolausabend gab sie bei Radio ffn an der Stiftstraße ein exklusives (Weihnachts-)Konzert für 100 Hörerinnen und Hörer. Wir waren hautnah dabei!