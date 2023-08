﻿„Lüttje Lage“: Pröbchen um Pröbchen

Hannover. Früher wurde ich in der Parfümerie immer von Parfümfachverkäuferinnen bedient. Das ganze Schöner-Riechen-Business schien fest in Frauenhand. Die Parfümexpertinnen sagten Sachen wie: „Das dürfte ihrer Frau gefallen.“ Oder: „Das ist sommerlich und frisch und hat eine schöne Grundnote von Heu.“ Oder so. Jetzt führte mich mein Weg wieder in eine sehr gut sortierte Parfümerie in die Innenstadt und ich wurde dort in Parfümangelegenheiten zum ersten Mal von einem Mann beraten.

Ich war auf der Suche nach einem schönen Duft für eine Dame. Etwas Sommerliches sollte es sein, aber mit wenig Heu. Nicht zu schwer. Nicht zu fruchtig. Ich versuchte, die Körperlichkeit und die gewünschten Kopfnoten des Parfums so gut es ging zu beschreiben. Dabei unterliefen mir Sätze wie: „Eine gewisse Ledernote wäre durchaus möglich, aber nicht die von Autositzleder, eher so wie das Leder in einem Riva-Motorboot.“ Der Parfümverkäufer wusste genau, was ich wollte. Er holte Flacon um Flacon aus dem Regal, griff auch mal unter den Tresen, grenzte aus, fügte hinzu, wedelte viel mit Papierstreifen herum und präsentierte am Ende einen Duft, der mir gefiel.

Ich wollte mich auf den Weg zur Kasse machen, doch der Mann mit der Nase fürs Feine ließ mich nicht. Er raunte mir zu: „Und jetzt habe ich etwas für Sie.“ Wir waren in der Pröbchenrunde angekommen. „Das müssen Sie probieren, und das hier auch“, sagte der Parfümverkäufer und ließ Pröbchenflasche um Pröbchenflasche ins Körbchen gleiten.

Plötzlich schaute er mich an, als sei ihm gerade ein ganz verwegener Einfall gekommen. Irgendwo unter dem Tresen kramte er ein winziges Fläschchen hervor. „Das haben wir ganz neu im Programm“, sagte er, und: „Wir sind der einzige Europaimporteur.“ Dann sah er mir fest in die Augen und raunte mir zu: „Das ist ein echter Gamechanger“.

Mir wurde etwas mulmig. Eigentlich wollte ich gar keinen Gamechanger. Gut riechen würde ja schon reichen.

