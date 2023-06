﻿„Lüttje Lage“: Stille Wasser

Die Frösche sind zurück im Garten. Das war lange nicht sicher, denn die grünen Tiere hatten sich zwar wie üblich im November in ihr Winterquartier zurückgezogen, waren aber im Frühling nicht zurückgekehrt. Nun hat der Teich wieder zwei Exemplare, konkret: Teichfrösche der Gattung Wasserfrösche. Biologen benennen Dinge offenbar gern so, wie sie sind.

Jedenfalls sonnen sich die Lurche den ganzen Tag am Rand oder halten ihre Hintern und Füße ins Wasser – etwas, das ich bei diesem Wetter auch gern machen würde. Wo die Frösche den Winter verbracht haben, ist mir ein Rätsel. Laut Internet ziehen sie sich gern in Erdhöhlen in der Nähe der Wasserstelle zurück. Wir hatten deswegen extra nicht mehr am Teich gebuddelt, um die Jungs und Mädels nicht zu stören. Im Mai waren sie immer noch nicht wieder da, wir machten uns Sorgen: Hatte etwa ein Reiher seine Krallen im Spiel? Zum Glück kamen die Frösche dann doch wieder angehüpft.

Neuzugänge dabei

Sie sind im übrigen nicht die Einzigen mit Geheimnissen. Die Teichfische, die in der kalten Jahreszeit in eine Starre verfallen, taten im Frühjahr so, als seien sie gerade erst aufgestanden und noch nicht wieder bei Kräften. Tatsächlich waren sie wohl von ganz anderen Aktivitäten erschöpft, denn bei dem anthrazitfarbenen Paar schwimmen inzwischen mindestens fünf Jungfische mit, und auch bei den rötlichen Fischen sind mehr unterwegs als vorher.

Fakt ist: Es wird nicht langweilig am Teich. Das stille Wasser ist zwar nicht tief, aber seine Lebewesen sind trotzdem nicht zu unterschätzen. Ein Jahr nach der Übernahme des Gartens ist das bisher die größte Überraschung.

