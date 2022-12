Lüttje Lage: Unser tägliches Ketchup

So lustig kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren und -Autorinnen von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Unser tägliches Ketchup.

Alle weiblichen Familienmitglieder waren aushäusig. So ganz ohne Frau und Mutter, ohne Töchter und Schwestern hatten mein Sohn und ich einen vergleichsweise beschaulichen Tag. Wir lasen ungestört Comics und guckten die schönsten Keilereien von Bud Spencer auf Youtube. Am Abend dann sprach der Sohn: „Ich habe Hunger.“ Ich schaute in den Kühlschrank, doch siehe, da war alles öd und leer.

Ich weiß, was gute Eltern in so einer Situation tun. Sie fahren zum Bioladen, natürlich klimaneutral mit dem Lastenrad. Dort fragen sie die Person am Tresen, mit welchem Pronomen sie bezeichnet werden möchte und erbitten dann in aller Achtsamkeit frischen Quinoa-Salat, Möhren aus lokalem Bioanbau, einen halben Laib Vollkornbrot aus gewaltfrei geerntetem Getreide und zwei bis drei Äpfelchen, die der Baum aus freien Stücken hergegeben hat. Mit einem Becher Hafermilch zaubern sie daraus dann daheim ein veganes Abendessen mit vielen wertvollen Vitaminen und reichen dazu ganz fein dosiert rechtsdrehende Fettsäuren und kurzkettige Kohlehydrate.

Ich aber schlappte zum Kiosk. „Moin, Björn“, rief ich dem Chef zu, „gib mal bitte zwei Cola-Dosen und eine große Flasche Ketchup, aber vom billigen.“ Daheim belegte ich sechs Toastbrote fingerdick mit Salami. Dann zerriss ich Käsescheiben, legte sie drüber und schob den Teller in die Mikrowelle. Als der Käse brutzelnd Blasen schlug, holte ich das Gericht heraus und schmeckte es mit Ketchup ab. Mein Geheimnis dabei: Ketchup muss das Essen so flächig bedecken, dass man auf den ersten Blick gar nicht erkennt, was sich da unter der roten Schicht verbirgt. Und zwar aus keiner Perspektive.

Mein Sohn schrie fast vor Glück. „Du bist der beste Vater, den ich je hatte!“, sagte er und aß mit großem Appetit. Ich weiß schon, dass wir unsere kleine Mahlzeit nur deshalb so harmonisch genießen konnten, weil eben alle weiblichen Familienmitglieder aushäusig waren. Aber ich weiß auch: Es gibt Menschen, die mit Liebe kochen. Und es gibt Menschen, die mit Ketchup kochen. Und im Zweifel ist Ketchup immer die bessere Lösung.