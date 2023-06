﻿Lüttje Lage: Unter Soll

Es war Samstagvormittag, und ich war stolz auf mich. Ich war früh aufgestanden, hatte Brötchen für die Familie geholt und mit dem Hund und dem Rad eine Runde durchs Grüne gedreht. Dann hatte ich mir Gartenhandschuhe angezogen, um der Hecke und Unkraut – Entschuldigung: Wildkraut – an der Zuwegung zur Haustür zu Leibe zu rücken. Beide hatten sich zuletzt enorm verselbstständigt. Es war Zeit gewesen, sich der Sache anzunehmen.

Zwei Stunden später stand ich an der öffentlichen Sammelstelle für Grünzeug und wuchtete den zweiten meiner zwei Säcke aus dem Kombi, die ich im Schweiße meines Angesichts in dieser Mission gefüllt hatte. Ich fühlte mich gut. Ich war ein produktives Mitglied der Gesellschaft, angesichts des Wochenendes sicher deutlich über dem Schnitt.

Dann entstieg dem Auto neben mir ein lieber Kollege, der ebenfalls häufig an dieser Stelle publiziert. An seinem Wagen hing ein großer Hänger, randvoll mit Grünschnitt. Wir begrüßten uns freudig, dann stieg Sorge in mir auf. Er sah äußerlich bemitleidenswert aus. Lange Striemen auf seinen Armen leuchteten rot, als sei er in Hemdsärmeln durchs Unterholz eines verfeindeten Staates gekrochen. Spuren der Krume, die er bearbeitet haben musste, klebten ihm im Gesicht, und er sah aus wie jemand, der seine Klamotten an diesem Tag schon einmal durchgeschwitzt hatte. Gleichwohl strahlte er eine innere Zufriedenheit aus, die die meine noch in den Schatten stellte.

Ja, sagte er leichthin, er habe sich bei der Gartenarbeit wohl den einen oder anderen Schnitt zugezogen. Immerhin sei dies schon der zweite Anhänger, den er an diesem Vormittag abliefere. Und nein, er brauche beim Abladen keine Hilfe. Ach so, und heute Morgen sei er, bevor er sich an die Arbeit gemacht habe, übrigens schon zwölf Kilometer gejoggt.

Ich lud meine läppischen zwei leeren Säckchen in mein winziges Auto und fuhr beschämt nach Hause. Ich würde an mir arbeiten müssen.

