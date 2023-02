﻿Lüttje Lage: „Upps“

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: „Upps“

Spätabends mit der Straßenbahn unterwegs zu sein, kann merkwürdig sein. Neulich hatte ich mal wieder das Vergnügen. Der Wagen war für die Uhrzeit ordentlich besetzt. Es war nicht ganz klar, ob die Leute zu einer Party unterwegs waren oder von einer Party kamen. Klar war nur, dass alle ganz schön einen im Kahn hatten.

Ich musste an Frankfurt denken, wo es einen „Ebbelwei-Express“ gibt, nur dass in der Linie 6 kein Apfelwein ausgeschenkt wurde. Hier wurde gar nichts ausgeschenkt, und Ausschenken wäre auch nicht nötig gewesen, denn die Fahrgäste hatten sich schon vorher mächtig einen eingeschenkt. Es roch nach Schnaps und Bier und Braten und Deo, und es herrschte diese merkwürdige alkohohldumpfe Stimmung im Wagen. Einige Leute redeten schwerzüngig vor sich hin. Irgendjemand kicherte. Ein Mann mit dickem Bauch sagte „Upps“, ohne dass es dafür einen sichtbaren Anlass gegeben hätte.

Merkwürdig, dachte ich, dass Alkohol so lethargisch macht. Dann fiel mir die Frage ein: Was wäre wohl, wenn Alkohol ganz anders wirken würde, als er sonst wirkt? Wenn er die Leute also nicht dumpf und träge, sondern wach und scharfsinnig machen würde? Wie wäre das dann in der Straßenbahn? Würden die Leute miteinander scherzen und lachen? Würden sie den Mitreisenden Komplimente machen? Würden sie einander mit geistreichen Apercus zu übertreffen versuchen? Welche Wendungen würde wohl die Diskussion zur Weltpolitik im Waggon nehmen?

Der Traum währte nur kurz. Plötzlich war es wieder eine Bahn voller ganz normaler Betrunkener – mit kurzem Halt an der Station Zuschlagstraße.