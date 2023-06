﻿Lüttje Lage: Verschwunden auf Elba

Menschen haben unterschiedliche Begabungen, und manche von uns bringen es auf verschiedenen Feldern zu echter Meisterschaft. Ich zähle auch dazu. Ich bin Niedersachsenmeister im „Ladegeräte verbaseln“. Zugegeben kein offizieller Titel, aber ich wüsste nicht, wer mir da das Wasser reichen könnte. Ein Power-Adapter für mein iPhone liegt in einer Ferienwohnung auf Elba (glaube ich wenigstens), und in deutschen Intercity-Zügen sind einige ältere Modelle dieses Adapters unterwegs, die früher in meinem Besitz waren.

Das Ladegerät für den Akku meines Fotoapparates hat sich auf Fischland Darß versteckt, und kürzlich ist mir mein Meisterstück gelungen: Ich habe das Ladegerät für den Akku meines E-Rades verlegt. Eine herausragende Leistung, weil dieses Ding ein ziemlicher Klotz ist. Etwa so groß wie eine Kiste kubanischer Zigarren und ähnlich teuer, aber viel schwerer. Er ist dennoch einfach verschwunden, ist nicht in der Wohnung, nicht im Keller und nicht auf dem Dachboden.

Möglicherweise gibt es Unternehmen, die nur darauf lauern, dass vergessliche Zeitgenossen unverzichtbares Zubehör verlieren, um dann diesen Unglücklichen gehörig in die Tasche zu greifen. Jedenfalls nannte mir mein Fahrradhändler am Telefon einen Preis, der sich gewaschen hatte.

Ich wurde einsilbig: „Okay, hol ich nachher ab.“ Der Verkäufer wiegelte ab: „Müssen wir erst bestellen. Das dauert. Der Motor wird ja nicht mehr gebaut.“ Ich atmete ein paar Mal tief durch. „Warum wird mein Motor nicht mehr gebaut? Ich habe das Rad vor zwei Jahren gekauft.“ Der Fahrradhändler hielt mir einen Vortrag mit technischen Details, denen ich nicht folgen konnte. Irgendwas stimmte nicht mit dem Öl in der Schmierung. Der Hersteller hatte wohl die Lust an seinem Produkt verloren. Ich beendete das Gespräch. In einer Stadt, die dem Fahrrad huldigt, will ich unbedingt vorn mit dabei sein. Das ist nicht immer leicht.

