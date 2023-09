﻿„Lüttje Lage“: Don Quijote lässt grüßen

Nach Öffentlichkeitsfahndung

Wunstorf: Vermisster Jugendlicher ist wieder da

Ein 13-Jähriger ist am Mittwoch, 13. September, aus seinem Elternhaus am Wunstorf verschwunden. Am Donnerstagabend erkannten Passanten den Vermissten am dortigen Busbahnhof. Er ist wohlauf.