Lüttje Lage: Mixing mit Maschine

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Mixing mit Maschine

Die Frage traf mich unvorbereitet. „Was ist denn ein Planetary Mixing?“

Ich schaue von meiner Zeitung auf, in die ich mich beim Frühstück vertieft habe – und stelle fest, dass meine Liebe statt der gewohnten besten Regionalzeitung der Welt eine Gebrauchsanweisung liest. Auf dem Küchentresen steht – noch teilweise verpackt – ihre neue Küchenmaschine, auf die sie sich schon seit Wochen freut.

„Äh, was für ein Mixing?“

Der Sohn, 15 Jahre alt, springt mit einer Entschlossenheit auf, die am Morgen nicht unbedingt von ihm zu erwarten ist. Allerdings ist er Fachmann für alles, was mit Strom betrieben wird und Knöpfe und idealerweise ein Display hat. Über meine Zeitung hinweg sehe ich, wie der Stecker in die Dose fliegt, dann folgen ein paar Handgriffe, die so aussehen, als hätte er im Leben nichts anderes gemacht. „Klack, Klack, Määääh!“ Die Maschine läuft. Ich bin ein bisschen beeindruckt, lasse mir aber nichts anmerken.

Der Easy Arm Lift

„Wie hast du denn diesen ‚Easy Arm Lift‘ hinbekommen?“ fragt meine Liebe. „Na so“, sagt er. Es klackt zweimal sehr schnell, dann ist der Arm easy geliftet. Dann wirft er locker aus dem Handgelenk zwei große Möhren in die Schüssel und drückt auf’s Knöpfchen. Plötzlich hört sich die Maschine an wie ein mittelschwerer Verkehrsunfall.

„Stopp!“ rufe ich und erkenne sofort: Das ist meine Chance, um hier nicht völlig nutz- und ahnungslos zu wirken. „Du hast kein Schneide- sondern ein Rührwerk eingesetzt“, sage ich und freue mich wie Bolle, dass mir die Fachbegriffe so schnell eingefallen sind. „Das ist aus Plastik, das kann keine Möhren zerteilen. Eher zerteilen die Möhren das Rührwerk.“ Zur Illustration hebe ich eine gefolterte, aber ungebrochene Karotte aus der Schüssel.

Dann widme ich mich wieder meiner Zeitung, und meine Liebe schaut mich bewundernd an. Ich mag kein Techniker sein, aber ich habe so meine Momente.

