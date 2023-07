﻿„Lüttje Lage“: Winke, winke

Es ist ja wichtig, Dinge zu tun, die man noch nie getan hat. Also machten wir kürzlich mit der Familie eine Stadtrundfahrt durch unsere Heimatstadt – durch Hannover. In einem dieser auffälligen Doppeldecker-Cabrio-Busse. Dabei wurde uns manches erzählt, was ich schon wusste – zum Beispiel, dass Goethe in Charlotte Kestner verliebt war. Sehr verliebt. Das Wissen darüber hatte ich mir in meiner Schulzeit unter großen Schmerzen anhand eines Reclam-Hefts aneignen müssen. Zu einem Zeitpunkt, als ich dafür noch nicht bereit war. Ich würde sagen, meine Leiden waren mit denen des Werthers vergleichbar.

Und ich erfuhr manches, was ich noch nicht wusste – zum Beispiel, dass die Lister Meile tatsächlich ziemlich exakt eine englische Meile lang ist, nämlich 1,6 Kilometer. Bislang dachte ich, der Name sei mehr oder weniger willkürlich gegriffen. Aber es stimmt wirklich – ich hab’ nachgemessen.

Ein Australier aus der List

Abgesehen vom Inhalt der Führung erlebte ich eine weitere Überraschung. Manche Menschen winkten uns beim Vorbeifahren zu. Vor allem Kinder. „Was mögen die wohl denken?“, fragte ich meine Liebe neben mir. „Dass wir aus Australien kommen und zum ersten Mal Europa sehen? Möchten die zeigen, wie gastfreundlich und nett man in Hannover ist?“ Meine Liebe schaute mich prüfend an. „Niemand denkt, dass du ein Australier bist. Schon eher, dass du aus der List kommst und in den falschen Bus gestiegen bist.“

Ich tat, als würde der Witz an mir abperlen. „Und wieso winken sie mir dann zu?“

„Weil du zurückwinkst. Du sitzt in einem Freizeitbus, du hast Zeit, schaust aus dem Fenster und deine Sorgen sind fern. Du bist nicht in Alltagsgedanken versunken wie Menschen, die im Auto im Stadtverkehr an der Ampel stehen.“

Man sollte viel häufiger Stadtrundfahrten machen.

