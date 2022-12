﻿Lüttje Lage: Weltschmerz auf dem Weihnachtsmarkt

So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Weltschmerz auf dem Weihnachtsmarkt

Hannover. Das Novemberwetter schlägt uns ein bisschen aufs Gemüt. Himmel und Stimmung sind gleichermaßen eingetrübt. Wir versuchen es mit Weihnachtsmarkt. Der Apfelpunsch ist köstlich, wir müssen für den Becher auch keinen Pfand mehr zahlen. Offenbar haben die Betreiber mit den Jahren gelernt, dass diese Keramik so hässlich ist, dass man sie keinesfalls auch nur geschenkt bekommen möchte.

Trotz Advent auf der Lister Meile – um uns herum wird nur genölt. Das Kinderkarussell ist zu teuer, die Zuckerwatte zu klein, der Glühwein zu kalt. Die Menschen geben sich zudem auf dem Weihnachtsmarkt auch ihrem Weltschmerz hin. Wir kommen mit einer Gruppe junger Eltern ins Gespräch. Sie sind unzufrieden, trotz Cidrepunsch. Die Kita sei in diesem Jahr mehr geschlossen als geöffnet gewesen, in der Schule hätten die Kinder wegen des massiven Unterrichtsausfalls so gut wie nichts gelernt – außer, dass das zu Hause Abhängen durchaus eine Alternative zum strukturierten Schulalltag ist.

Das Homeoffice, so die einhellige Meinung der Gruppe, sei unkreativ, das Büro allerdings viel zu kalt. Für daheim seien zwar Ofen und Holzschnitzel schon bestellt, vor Ostern aber sei nicht mit einer Lieferung zu rechnen. Die Weihnachtsfeiertage mit den Verwandtenbesuchen stressen die Mid-Ager bereits jetzt: Auto und Flieger fallen aus Klimaschutzgründen flach, die Bahnverbindungen allerdings im Zweifel aus.

Meckern wir auch so viel?

Sie ziehen weiter, und wir sind ein bisschen verstört. Meckern wir etwa auch so viel? Mara bringt das Problem der Gelben Tonnen ins Spiel, und Paula schimpft ein bisschen über Anwohnerparkzonen, in denen nie und nimmer alle Anwohner parken können. Aber sonst sind wir doch eigentlich ganz zufrieden. Okay, der zweite Apfelpunsch kommt ziemlich kalt. Kein Wunder – in der hässlichen Tasse.

