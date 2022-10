﻿Lüttje Lage: Zeitenwende

So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Zeitenwende.

Manchmal muss man es nur wollen. Die Zeitenwende vollziehen. Entschlossen, freudig. Im Privaten. Selbst wenn es hart ist und die Serie einen schon fast so lange im Leben begleitet hat wie die Queen. Den „Tatort“ meine ich. 42 Jahre „Tatort“ sehen sind genug, obwohl der Griff zur Fernbedienung sonntagabends um 20.15 Uhr so eingeübt schien wie der Griff zum Taschentuch bei aufkommendem Schnupfen. Wir haben sie alle begleitet, den Haverkamp und seine Buletten, den Schimanski in seinem Parka (heute würde man sagen Urban Vintage). Ja, selbst an die schöne Charlotte in den Niedersachsen-Tatorts haben wir uns gewöhnt, sogar so etwas wie Zuneigung entwickelt, obwohl sie im wirklichen Leben ihren Burda abgewickelt hat. Aber allmählich reicht es. Zu viel Abgedrehtes, zu viele Abgedrehte. Zu viel Transzendenz in der Immanenz, ja Permanenz. Der letzte Frankfurter „Tatort“ hat uns den Rest gegeben wie der Psycho-Guru seinen Abgedrehten den Schierlingsbecher. Ja, Herrschaftszeiten, schreitet denn da keiner ein?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Egal: Wir haben die Zeitenwende vollzogen, ein Machtwort gesprochen, das gewiss den Streckbetrieb der letzten noch laufenden Atommeiler in Deutschland überleben wird. Kein „Tatort“ mehr am Sonntagabend. Auch nicht heimlich in der Mediathek.

Und nun? Hört die Sonntagabendunterhaltung auf, könnte das Leben wieder einen Sinn bekommen. Freie Unterhaltung. Oder Tango auf dem Dach. Vielleicht auch Rommé spielen oder „Lüttje Lagen“ memorieren, die Gasrechnung durchschauen.

Nur eines: keine Mordgedanken verfolgen. Fantasie an die Macht. Hugh! Ich habe gesprochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lüttje Lage: Weitere lustige Texte aus unserer Serie lesen Sie hier.