HAZ Hannover-Update: 49-Euro - jetzt geht‘s los

Ihr tägliches HAZ Hannover-Update: Immer gegen 6 Uhr in Ihrem Mail-Posteingang.

Liebe Leserinnen und Leser,

wir wünschen Ihnen einen guten Morgen - und fragen: Haben Sie schon den Taschenrechner rausgeholt? Ab heute wird die Frage recht konkret, ob sich das neue bundesweite 49-Euro-Ticket für Sie rentiert. Denn an diesem Montag ist Verkaufsstart des wohl günstigsten und breitesten Nahverkehrsangebots, das Deutschland je hatte. In der Region Hannover verkauft etwa die Üstra und der Regionale Verkehrsverbund GVH den Fahrschein, der ihnen die Möglichkeit gibt, in der ganzen Bundesrepublik die Öffis zu nutzen. Dazu Regionalzüge. Erster Gültigkeitstag ist der 1. Mai.

Das ist fast ein Jahr, nachdem das beliebte 9-Euro-Ticket an den Start ging. Es hat also mal wieder sehr lange gedauert, bis sich Bund, Länder und Verkehrsverbünde auf den Nachfolger geeinigt hatten. Ja, es geht um sehr viel Geld - 1,5 Milliarden Euro stellen Bund und Länder jeweils zur Verfügung, um die Einnahmeausfälle bei den Anbietern von Bus und Bahn vor Ort auszugleichen. Und womöglich wird es bei diesen Summen nicht bleiben. Zu hoffen ist trotzdem, dass die Menschen im Land in der Zwischenzeit wegen des Zanks nicht die Lust verloren haben.

Der Verband der Verkehrsunternehmen geht davon aus, dass etwa 5,6 Millionen Menschen durch das Deutschlandticket zu neuen Abonnenten im ÖPNV werden. Und dass die meisten der 12 bis 14 Millionen Menschen mit einem Nahverkehrs-Abo umsteigen werden.

Und wird es sich lohnen? In vielen Fällen wird dies so sein. Zum Vergleich: Zwischen Bremen und Hamburg kostet das bisherige Monatsticket im Abo 229,30 Euro, zwischen Hannover und Göttingen 226,90. Im GVH kostet das Jahresabo für das Stadtgebiet Hannover bisher 61 Euro im Monat. Die Ersparnis durch das Deutschland-Ticket läge hier somit bei 144 Euro im Jahr.

Übrigens: Die Üstra in Hannover versichert, dass trotz des Ärgers mit einer Schadsoftware der Verkauf des 49-Euro-Tickets nicht gefährdet ist,

Kommen Sie also gut in diese Woche - und gute Fahrt!

Ihr Ralf Heußinger

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Sie bleibt so lange bei uns, bis sie entscheidet, diese Erde zu verlassen. Sonja Bartels, Betreiberin eines Tierhospizes, über den Hund Rübchen, der bei ihr untergekommen ist

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Detlef Heese/epd

Verkauf startet am Montag: Das Deutschlandticket für Busse und Bahnen ist auch in Hannover erhältlich

Auch Verbraucher in Niedersachsen können sich von diesem Montag an das bundesweite Nahverkehrsticket für monatlich 49 Euro kaufen. Es habe das Potenzial, das Mobilitätsverhalten vieler Bürger grundlegend und nachhaltig zu ändern, sagte Verkehrsminister Olaf Lies (SPD). Das 49-Euro-Abo startet am 1. Mai. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Tobias Wölki

So schmeckt es im „Donner Littjen“ in Hannovers Altstadt

Scheinbar einfachen Snacks und Frühstücksvarianten verleiht Hendrik Ziolkowski in seinem Lokal „Donner Littjen“ an der Knochenhauerstraße in Hannovers Altstadt mit zahlreichen Details allerhand Raffinessen. Ein objektiver Genuss, meint HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa (Symbolbild)

Zahl der Einbrüche in der Region Hannover steigt wieder

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in der Region Hannover ist nach einem historischen Tief 2021 im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Das zeigt die Kriminalstatistik der Polizeidirektion Hannover. Die Zahl der Delikte ist aber weiterhin deutlich niedriger als noch in den Vor-Corona-Jahren. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren