HAZ Hannover-Update: 49-Euro-Ticket kommt

Liebe Leserinnen und Leser,

erinnern Sie sich noch an das 49-Euro-Ticket? Den Nachfolger des 9-Euro-Tickets? Mancher Politiker nimmt sogar hochtrabend den Begriff „Deutschlandticket“ für ersteres in den Mund - schließlich soll der Fahrschein im ganzen Bundesgebiet in den Nah- und Regionalbahnen sowie -bussen gelten.

Versprochen wurde das Ticket bereits Ende des vergangenen Sommers. Kommen soll es - das wissen wir jetzt - im Mai. Es dauert also fast ein Dreivierteljahr, bis Deutschland den Umstieg vom 9-Euro-Ticket auf das 49-Euro-Ticket schafft.

Mal abgesehen von dieser langen Planungs- und Diskussionszeit - das Projekt an sich ist nicht weniger als eine Revolution im deutschen öffentlichen Personennahverkehr. Denn wenn das Ticket dann endlich da ist, kann jeder in ganz Deutschland damit alle Busse und U-Bahnen nutzen. Er kann einfach einsteigen - in jeder Stadt des Landes. Die Fahrkarte gilt zudem in Regionalzügen - auch längere Reisen ins weite Land werden damit einfacher und günstiger. Und hier und da sind sogar Schiffe mit dabei. Der Fahrgastverband Pro Bahn rechnet damit, dass wir 15 bis 20 Prozent mehr Fahrgäste in den Zügen haben werden.

In unseren Artikel erfahren Sie heute mehr zu dem neuen Ticket - etwa, wer davon in der Region Hannover profitiert.

Auf dem Laufenden halten wir Sie auch bei der Suche nach einem neuen Innenminister in Niedersachsen. Wer folgt Boris Pistorius nach, der heute in Berlin als neuer Bundesverteidigungsminister vereidigt wird und morgen schon mit seinen Nato-Kollegen über Hilfe für die Ukraine beraten soll? Mein Kollege Karl Doeleke hat den letzten Stand der Suche zusammengefasst. Für den Übergang übernimmt Sozialministerin Daniela Behrens.

Vielleicht erfahren wir im Laufe des Tages schon mehr - das lesen Sie auf jeden Fall sofort auf HAZ.de.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihr Ralf Heußinger

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Ich bin sehr gerne Braunschweiger Oberbürgermeister und habe hier in dieser Funktion sehr viele spannende Projekte und Ziele, die ich anpacken und weiter umsetzen möchte Thorsten Kornblum (SPD), Oberbürgermeister Braunschweig zur Frage, ob er Innenminister werden möchte

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Matthias Hiekel/dpa

Das 49-Euro-Ticket kommt – doch wer spart dabei, und wer nicht? Was Sie in Hannover darüber wissen müssen

Laut Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies kommt das 49-Euro-Ticket zum 1. Mai. In Hannover plant der Verkehrsverbund GVH bereits für die bundesweit geplante Monatskarte, obwohl viele Details noch ungeklärt sind. Wem das Deutschland-Ticket wahrscheinlich nützen wird – und wer nicht profitiert. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Christian Behrens

Ein Besuch am Raschplatz in Hannover: Wie schlimm ist es dort wirklich?

Schon im Frühling soll auf dem Raschplatz in Hannover Beachvolleyball gespielt werden. Doch die Fläche hinter dem Hauptbahnhof hat einen schlechten Ruf: Drogen, Dreck und Druck. Was erwartet Besucher und heimische Passanten? Ein Besuch um die Mittagszeit. Jetzt lesen

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Kevin Nobs/Archiv

Am Nachthimmel: Kamera fängt Feuerball über Wolfsburg ein

Eine Kamera des Planetariums hat kürzlich ein besonderes Schauspiel beobachtet: Ein Feuerball ging am Himmel über Wolfsburg nieder. Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen.

Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren