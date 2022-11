HAZ Hannover-Update:

Liebe Leserinnen und Leser,

schönen guten Morgen aus dem HAZ-Newsroom - nach einem Tag, der in mancherlei Hinsicht so viel hoffnungsvoller war als die meisten anderen in den vergangenen Monaten. Das lag vor allem an zwei Ereignissen fernab von Hannover: Einem in den USA und einem in der umkämpften Ukraine.

In den USA fiel bei den sogenannten Midterm-Wahlen zum Kongress der von manchen erwartete Erdrutschsieg für die noch immer von Ex-Präsident Donald Trump dominierten Republikaner aus. Noch sind nicht alle Ergebnisse fix, und bei manchen wird es noch etwas dauern. Und klar ist auch, dass das Regieren für Trumps Nachfolger Joe Biden und seine Demokraten nach diesen Wahlen schwieriger sein wird als zuvor. Dennoch berichtete der US-Nachrichtensender CNN am Mittwoch, Biden sei jubilierend durch das Weiße Haus gelaufen, weil die Ergebnisse so viel schlechter hätten ausfallen können.

Als gute Nachricht kann man das deshalb guten Gewissens betrachten, weil im Verlauf des Wahltages viele republikanische Kandidatinnen und Kandidaten scheiterten, die wie Trump die Rechtmäßigkeit der US-amerikanischen Wahlen und mithin die Demokratie an sich in Frage stellten und angriffen. Diese Strategie hat ganz offensichtlich in den meisten Fällen nicht verfangen - was auch ein Rückschlag für Trump persönlich und seine Ambitionen im Hinblick auf eine erneuten Präsidentschaftskandidatur ist.

Was genau da passiert ist, analysieren meine Kollegen Matthias Koch und Karl Doemens von unserem Redaktionsnetzwerk Deutschland für Sie. Außerdem haben ich Ihnen auch unseren Liveticker von den Midterms mit ins Update gestellt. Hier können Sie den weiteren Verlauf der Dinge jederzeit verfolgen.

Die zweite gute Nachricht kam am frühen Abend aus dem ukrainischen Cherson. Da verkündeten die russischen Besatzer am Mittwoch das, was sie zuvor bereits kleinlaut angedeutet hatten: Ihren Rückzug aus der Stadt, die sie in den ersten Kriegswochen besetzt hatten. Der Druck der ukrainischen Gegner war einfach zu groß geworden. Wächst nun auch der Druck auf den zunehmend erfolglosen Kriegstreiber Putin? Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine finden Sie wie immer ganz oben im Newsletter.

Derweil diskutiert Deutschland über mittelbare Folgen des Krieges. Denn letztlich wäre das avisierte 49-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr ohne den Krieg in der Ukraine kaum zustande gekommen. Nun aber sagen Deutschlands Verkehrsunternehmen: So, wie der Plan jetzt aussieht, kann aus dem Projekt nichts werden - unser Thema des Tages für heute.

Kommen Sie gut durch den Tag!

Herzlich,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Thema des Tages

Wann und wie: Beim Deutschlandticket sind noch viele Fragen offen. © Quelle: Matthias Hiekel/dpa

49-Euro-Ticket steht auf der Kippe: Verkehrsunternehmen sehen „nicht absehbares finanzielles Risiko“

Bund und Länder haben das 49-Euro-Ticket bereits beschlossen, doch nun stellen sich die Verkehrs­unternehmen quer. Sie begrüßen den Beschluss, fordern aber eine gesicherte finanzielle Absicherung der Einnahmeverluste und Zusatzkosten. Werde das nicht zugesagt, könne das Ticket nicht eingeführt werden. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Das war gestern keine Regierungserklärung, das war ein Antrag auf Altersteilzeit. Sebastian Lechner (CDU), Oppositionsführer im Niedersächsischen Landtag, über die Rede von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Midterm-Wahlen in den USA

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Und dann war da noch ...

