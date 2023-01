HAZ Hannover-Update: Auf den Barrikaden

Ihr tägliches HAZ Hannover-Update: Immer gegen 6 Uhr in Ihrem Mail-Posteingang.

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Donnerstag!

Wie weit werden die Klimaaktivistinnen und -aktivisten gehen? In Lützerath flogen laut Polizei zwar vereinzelt Molotowcocktails, Steine und Pyrotechnik, doch auf den massiven Widerstand, wie er befürchtet worden war, trafen die Beamten nach Einschätzung von Beobachtern am Mittwoch nicht.

Es war Tag eins der Räumung jener Siedlung im Rheinischen Revier, die von Protestierenden besetzt wird und für viele zum Symbol geworden ist. Die Aachener Polizei hatte im Vorfeld Verstärkung aus dem ganzen Bundesgebiet angefordert - auch aus Niedersachsen. Zusammen sind mehr als Tausend Beamte im Einsatz.

Die Räumung soll die Grundlage dafür schaffen, dass der Energiekonzern RWE die unter dem Ort liegende Braunkohle für die Stromerzeugung abbauen kann. Polizei und Klimaschützer sind auf eine tagelange Auseinandersetzung vorbereitet.

Proteste gibt es auch in Hannover, weil „Lützerath überall ist“, wie auf einem der Plakate zu lesen war, die am Mittwochabend auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof in die Höhe gehalten wurden. Ein breites Bündnis verschiedener Gruppen ging für den Erhalt des Dorfes auf die Straße, nach Angaben der Polizei versammelten sich etwa 250 Menschen.

Es war längst nicht die erste Aktion in Hannover: In der Nacht zu Mittwoch versperrten Aktivistinnen und Aktivisten den Eingang zu den Büros des Energiekonzerns RWE in der List mit ausgedienten Weihnachtsbäumen.

Und weiterer Widerstand formiert sich: Am Sonnabend werden nach Angaben von Fridays for Future Menschen aus über 50 Orten nach Lützerath reisen. Für die Fahrt ab Hannover sind Busse organisiert, aktuell seien 400 Tickets verkauft. In Nordrhein-Westfalen treffen sie auf prominente Unterstützung: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat ihren Besuch angekündigt.

Die Lage in Lützerath können Sie auf haz.de im Liveticker verfolgen.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihre Mirja Pflug

Chefin vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Wenn in einer Prüfung plötzlich völlig neue, schwierige Worte kommen, dann werde ich nervös. Sheraz Chaudhry beschreibt, weshalb er durch die mündliche Gesellenprüfung gefallen ist, obwohl er gut Deutsch spricht. Den praktischen Teil hatte der gebürtige Pakistaner bestanden.

Thema des Tages

© Quelle: Getty Images

Räumung von Lützerath hat begonnen: das letzte Aufbäumen

Ein Dorf noch soll dem Kohleabbau im NRW-Braunkohlerevier weichen. Am Mittwoch hat die Räumung des von Aktivisten besetzten Lützerath begonnen. Der Tag wird zum Symbol für den Kampf zwischen Klimaschutzbewegung und Politik. Jetzt lesen

Liveticker und Livestream zur Lage in Lützerath - alle Entwicklungen im Überblick

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Swen Pförtner/dpa

... die verunreinigte Fahrbahn der A 7

Die Sperrung der A7 bei Göttingen hat auch am Mittwoch zu einer Überlastung der Umleitungsstrecken geführt. In der Nacht zum Montag hatte vermutlich ein Lkw über eine Strecke von rund 60 Kilometern die Fahrbahn verunreinigt. Eine Analyse ergab, dass es sich bei der Substanz um einen Stoff auf Kokosöl-Basis handelt. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren