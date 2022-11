HAZ Hannover-Update: Rot-Grün darf starten

Liebe Leserinnen und Leser,

nun steht der Sache tatsächlich gar nichts mehr im Weg: Am morgigen Dienstag wird Stephan Weil (SPD) als Ministerpräsident vereidigt, und Sozialdemokraten und Grüne können als Koalition in die Legislatur starten. Dafür sorgten am Wochenende die Delegierten von Sonderparteitagen beider Parteien, die am Sonnabend (SPD) und Sonntag (Grüne) per Abstimmung den Koalitionsvertrag beider Parteien durchwinkten.

Das taten sie, ohne sonderlich kontrovers darüber zu diskutieren, berichten unsere Landeskorrespondenten Marco Seng und Karl Doeleke. Bei der SPD war die ganze Veranstaltung nach gut zwei Stunden erledigt. Die Grünen tagten gut doppelt so lang, was für ihre Verhältnisse aber ebenfalls nicht überbordend lang war. Bei den Sozialdemokraten rechtfertigte sich Weil kurz dafür, dass seine Partei das Kultusministerium nicht mehr bekam (oder vielleicht auch nicht mehr haben wollte), bei den Grünen gab es einen kurze Debatte über den Bau der geplanten Küstenautobahn A20. Die Grünen lehnen ihn ab, müssen aber damit leben und können das auch.

Das Zitat des Tages kommt von Friseurobermeisterin Sabine Tasche. Sie bemerkt ebenso wie ihre Kolleginnen und Kollegen, dass die Kundschaft sich angesichts der Inflation derzeit zurückhält. Mancherorts verkürzen Gewerbetreibende daher auch schon ihre Öffnungszeiten. Patricia Oswald-Kipper hat die ganze Geschichte für Sie.

Kommen Sie gut durch die Woche - gern begleiten wir Sie auf HAZ.de mit allem, was Sie wissen müssen.

Herzliche Grüße aus dem HAZ-Newsroom,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Das lohnt sich nicht, dafür zu öffnen. Sabine Tasche, Friseurobermeisterin bei der Kreishandwerkerschaft in Hannover, über die Kundenzurückhaltung wegen der Inflation

