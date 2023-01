HAZ Hannover-Update: Auf Schließung folgt Abriss

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

und herzlich willkommen bei Ihrer HAZ. Es gibt Neuigkeiten für die hannoversche Innenstadt - und die haben einmal mehr mit Kaufhof zu tun, oder Galeria wie es inzwischen ja richtig heißt. Denn jetzt ist bekannt, was mit dem Kaufhaus am Rande der Altstadt passieren soll, das früher als geplant bereits jetzt geschlossen ist: Das Gebäude wird abgerissen. In einem Dreivierteljahr sollen die Arbeiten beginnen - und schließlich wird zwischen Oster-, Seilwinder- und Schmiedestraße eine riesige Baulücke klaffen.

Und dann? Anders als für das leerstehende Karstadt-Gebäude an der Georgstraße gibt es bereits konkrete Vorstellungen, wie dieses Areal genutzt werden könnte. Und das verspricht spannend zu werden, wie unser Reporter Conrad von Meding berichtet. Die Eigentümerin, die österreichische Immobilien-Holding Signa, stellt ein „gemischt genutztes, nachhaltiges Gebäude mit modernen Arbeitswelten, öffentlichen Flächen, Wohnen, Hotel und Platz für besondere Manufakturen und kreative Nutzungen“ in Aussicht. Die Gespräche mit der Stadt, so heißt es, seien „sehr konstruktiv“.

Der Standort, an dem nun etwas Neues entstehen soll, ist für den Handel in der Landeshauptstadt immer schon bedeutend gewesen. Und wenn Sie mögen, laden wir Sie zu einer kleinen Zeitreise ein. Sagt Ihnen beispielsweise der Name Molling etwas? Oder der Begriff „Defaka“? Falls nicht, klicken Sie gerne hier. Wir zeigen in unserem Artikel auch sensationelle Bilder, beispielsweise von der Eröffnung des Horten-Kaufhauses 1975. Wie anders die Bedeutung des Innenstadt-Handels damals ganz offensichtlich war ...

Ich wünsche Ihnen nun einen guten Start in dieses erste volle Wochenende des Jahres 2023 - auf dass es für Sie ein entspanntes wird.

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Es war, als wenn die Sonne direkt auf mich zukommt.“ Lucas-André Welsch, 18 Jahre alt aus Sehnde, bekam in der Silvesternacht versehentlich ein Kinderfeuerwerk ins Auge. Er könnte jetzt halbseitig erblinden.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Christian Behrens

Kaufhof in Hannovers Altstadt wird abgerissen – und ist bereits geschlossen

Das Ende der alten Galeria-Horten-Immobilie in Hannover ist besiegelt. Eigentümer Signa lässt das Gebäude noch in diesem Jahr abreißen. Für die Nachnutzung des riesigen Areals gibt es bereits intensive Gespräche mit der Bauverwaltung der Stadt. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Rainer Dröse

Polizei Hannover fasst Männer nach Supermarkt-Überfall – sind sie die gesuchten Serientäter?

Bewaffnete Räuber haben am Donnerstagabend die Edeka-Filiale in Isernhagen H.B. überfallen. Die Polizei war aber so schnell mit einem Großaufgebot vor Ort, dass sie zwei Verdächtige festnehmen konnte. Sind die 20-Jährigen auch für die anderen Taten in der Region Hannover und bei Peine verantwortlich? Jetzt lesen

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann war da noch ...

© Quelle: NASA/Dan Bartlett

Komet C/2022 E3: Wann Sie ihn im Januar mit bloßem Auge beobachten können

Gleich zum Jahresbeginn wartet ein Naturschauspiel am Himmel: Der Komet C/2022 E3 zieht an der Erde vorbei. Das letzte Mal, dass er unserem Planeten so nahe gekommen ist, liegt 50.000 Jahre zurück. Nun könnte er im besten Fall sogar mit bloßem Auge erkennbar sein. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren