HAZ Hannover-Update: Abschied von der Maske

„Wir sind Team Vorsicht“ - das war während der vergangenen Corona-Jahre stets das Credo der niedersächsischen Landesregierung. Nicht zu schnell lockern, lieber auf Nummer sicher gehen, auch wenn andere Bundesländer mit der Aufhebung von Beschränkungen vorpreschten. Nun zieht Niedersachsen nach. Gestern hat Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) verkündet: Am 31. Januar läuft die Isolationspflicht für Infizierte im Land aus, und im Februar fällt die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Einen konkreten Termin hierfür gibt es noch nicht.

„Die Covid-Situation ist im Griff“, sagte die Ministerin mit Blick auf die aktuellen Infektionszahlen. Dies liege vor allem an den guten Impfquoten und der hohen Grundimmunität in der Bevölkerung. Dennoch appelliert Behrens an die Eigenverantwortung der Menschen. Wer Symptome und einen positiven Corona-Test habe, solle zu Hause bleiben und Kontakte reduzieren.

„Niedersachsen geht damit einen Schritt in die richtige Richtung. Corona-Maßnahmen müssen am Maßstab der Verhältnismäßigkeit gemessen werden. Und der hat sich in diesem Winter eindeutig verschoben“, kommentiert HAZ-Reporter Marco Seng. Doch er meint auch: Für das Tragen von Masken in Bussen und Bahnen gebe es weiter gute Argumente. Das dürfe dann aber jeder für sich entscheiden.

Wir können das nur in den Griff bekommen, wenn wir die komplette Produktion wieder nach Europa holen. Philip Winter, Chef der Marien-Apotheke in Hannovers Südstadt, zu den Engpässen bei Medikamenten besonders für Kinder.

Niedersachsen hebt die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr im Februar auf

Gelbe Tonnen in Hannover: Müll quillt in der List auf die Gehwege

Warum ist dieser Teich nahe Hildesheim purpurfarben?

