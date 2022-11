HAZ Hannover-Update: Advent in der City

Liebe Leserinnen und Leser,

hat es Sie in den vergangenen Tagen auch zu einem Shopping-Trip in die Innenstadt verschlagen? Da war ja allerhand los, erst der Black Friday, der lange nicht mehr nur ein Internet-Phänomen ist, und dann gestern der Gratis-ÖPNV-Tag in der gesamten Region. Die Händler der City hatten an diesem Wochenende kaum zu klagen. Martin Prenzler, das Sprachrohr der Geschäftsleute rund um die Georgstraße, schätzt die Zahl der Besucherinnen und Besucher auf stolze 250.000, ist regelrecht euphorisch: „Das war ein sehr, sehr starkes Adventswochenende.“ Etwas geknirscht hat es hingegen im Verkehr, namentlich der S-Bahn, die mit Verspätungen und Ausfällen kämpfte. Aber das ist ja derzeit auch an normalen Tagen nichts Neues.

Und heute? Ist der 1. Advent, und mit ihm beginnt jetzt erst so richtig die Vorweihnachtszeit. Und auch in der City bleiben die Straßen sicherlich nicht leer: immerhin lockt auch heute der Weihnachtsmarkt in die Altstadt, und welcher Tag eignet sich besser für einen Besuch, als eben ein solcher Adventssonntag? Eine Woche nach dem Beginn haben wir uns das bunte Treiben gestern noch einmal genauer angesehen. Lesen Sie hier den Bericht. Eins sei vorweggenommen: Man blickt in den vollen Gassen in viele fröhliche Gesichter. Trotz aller Krisenstimmung. Und last but not least werfen wir schon einen kleinen Blick auf das Ende der Weihnachtszeit und des Dezembers: Wieder wird über ein Böllerverbot an Silvester in Teilen Hannovers diskutiert. Was die Stadt derzeit plant, lesen Sie hier.

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre und einen angenehmen Adventssonntag, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Der Verkauf von Listenplätze und am Ende Parlamentssitzen ist ein unfassbarer Bruch mit unserer demokratischen Verfassungsordnung.“ Der frühere FDP-Landtagsabgeordnete Marco Genthe wirft der AfD vor, Listenplätze zur Landtagswahl verkauft zu haben

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Christian Behrens

Gratistag beim ÖPNV in Hannover: Volle Züge – wenn sie denn fahren

Am Samstag konnten alle Busse und Bahnen in der Region Hannover kostenlos genutzt werden: Nicht alles lief dabei glatt – aber der Handel jubelt. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Christian Behrens

Volle Gassen, zufriedene Besucher: So läuft der Weihnachtsmarkt in Hannover

Nach einer Woche ziehen Händler und Gäste eine ganz überwiegend positive Bilanz des Weihnachtsmarkts 2022 in Hannover. Die Besucherzahlen sind überdurchschnittlich hoch – und die Kauflaune ist es offenbar auch. Jetzt lesen

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann war da noch ...

Video: Auto brennt in Hannover-List ab Video: Auto brennt in Hannover-List ab

Meterhohe Flammen in der Nacht: Auto brennt in Hannover-List ab

Um 4.34 Uhr gibt es einen Feueralarm in Hannover-List: Ein Familien-Van steht in Flammen. Der Brand greift auf zwei weitere Autos über. Brandermittler suchen jetzt nach der Ursache. Jetzt lesen

