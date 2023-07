HAZ Hannover-Update: Ärger um die Wasserstadt

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Freitag! Seit Jahrzehnten wird an der Wasserstadt in Linden herumgewerkelt. Alte Industriehallen wurden abgerissen, Schornsteine gesprengt, Böden aufgeschüttet, und auch die historischen Conti-Gebäude sollen noch weg. Das riesige Areal zwischen Leineabstiegskanal und Lindener Hafenzufahrt wird nach und nach neu bebaut – zeitlich passend zum immer drängenderen Wohnungsproblem in Hannover. Nun schmeißt ausgerechnet der Mann seinen Job hin, der als Planer fast 20 Jahre lang die Interessen der Bürger vertreten hat, wenn es um das prominente Wohnungsbauprojekt ging. Sid Auffahrt will nicht mehr. „Das Maß ist voll. Die Verwaltung bestimmt allein die Ziele, die Regeln und den Weg der Durchführung“, begründet er seine Entscheidung.

Bei der Wasserstadt ist vor allem die Zahl der Einwohner der ewige Zankapfel. Erst waren beschauliche 650 Wohnungen in flachen Häuschen geplant. Dann kam 2013/2014 der Wohnungsmangel, und die Stadt wollte mehr als 2000 Wohnungen in achtstöckigen Häusern. In zähen Diskussionen mit den Anwohnern lautete der Kompromiss schließlich: maximal 1800 Wohnungen. Die Zahl wurde seinerzeit sogar in einen Ratsbeschluss gegossen. Aktuell rechnet die Stadt mit rund 2600 Wohnungen für 6000 Bewohnerinnen und Bewohner.

Aus Sicht von Auffarth ein großer Fehler. Dafür sei die Infrastruktur des Stadtteils überhaupt nicht ausgelegt. „Die Politik will mehr Wohnungen, Eigentümer Papenburg mehr Rendite. Da ist für den Bürgerwillen kein Platz mehr“, sagte er im Gespräch mit meinem Kollegen Christian Bohnenkamp. Was Auffarth sonst noch kritisiert und was die Verwaltung zu den Vorwürfen sagt, lesen Sie in unserem Thema des Tages.

Das Zitat des Tages kommt von der Leiterin des Tierheims Hannover. Dort gibt es zurzeit so viele Tiere, dass keine weiteren mehr in Obhut genommen werden können. Mit Ferienbeginn wurden vermehrt Katzen, Kaninchen und Hamster ausgesetzt oder abgegeben, sodass sämtliche Kapazitäten in der Einrichtung an der Evershorster Straße in Langenhagen erschöpft sind. 160 Katzen, 70 Hunde, 144 Klein- sowie 33 Wildtiere werden versorgt. Mehr geht einfach nicht, um eine artgerechte Haltung für jedes Tier zu garantieren.

„Wir platzen aus allen Nähten. Wir können keine Tiere mehr aufnehmen.“ Doris Peterek, Leiterin des Tierheims Hannover

Frustriert: Bauexperte Sid Auffarth, der fast 20 Jahre lang die Interessen der Bürger vertreten hat, wenn es um die Wasserstadt Limmer ging. © Quelle: Nancy Heusel

„Wasserstadt am Ende“: Planer schmeißt nach 20 Jahren frustriert hin

Drohendes Verkehrschaos, zu dichte Bebauung, die historischen Conti-Gebäude vor dem Abriss: Nach fast 20 Jahren hat Sid Auffarth seinen Job als Bürgerplaner für die Wasserstadt Limmer hingeschmissen. Er erhebt schwere Vorwürfe gegenüber der Stadt Hannover, die eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat. Jetzt lesen

Bald geht es wieder los: Beim Maschseefest 2023 werden rund zwei Millionen Menschen erwartet. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Maschseefest 2023: Alle wichtigen Informationen zur Party in Hannover

Es ist das größte Seefest Deutschlands: das Maschseefest in Hannover. Auch dieses Jahr werden wieder rund zwei Millionen Menschen bei der riesigen Party im Herzen der Landeshauptstadt erwartet. Ein Überblick, was wann und wo zu erwarten ist. Jetzt lesen

