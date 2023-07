HAZ Hannover-Update: AfD im Aufwind

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Eine Weile hatten wir in Niedersachsen das Gefühl, die AfD würde hier nie so recht ein Bein auf den Boden bekommen. Und die Partei tat auch einiges dafür, dass das so blieb: Im Landtag stritt sich die Fraktion so lange, bis sie zerbrach, während die Partei immer wieder Mühe hatte, unfallfrei ihre Wahllisten aufzustellen.

Nun aber profitieren die Rechtspopulisten auch zwischen Ems und Elbe vom bundesweiten AfD-Umfragehoch. Auf 14 Prozent würden Sie kommen, wenn jetzt Landtagswahl wäre, wie eine aktuelle Allensbach-Umfrage ergibt - auf drei Prozentpunkte mehr also als bei der Wahl im vergangenen Jahr. Damit sind die Werte in Niedersachsen wie so oft nicht ganz so hoch wie anderswo, aber dennoch für die anderen Parteien bedenklich hoch. Marco Seng hat die Ergebnisse der Umfrage in unserem Thema des Tages für Sie zusammengefasst. Dabei geht es nicht nur um die sogenannte Sonntagsfrage, sondern beispielsweise auch darum, ob die Menschen im Land sich vorstellen könnten, ein E-Auto zu kaufen.

Unterdessen ist die Debatte rund um den weiteren Umgang mit Wölfen um ein beinahe unglaubliches Kapitel reicher. Spaziergänger haben am Mittellandkanal bei Sehnde einen gruseligen Fund gemacht: Einen zerteilten und in Mülltüten entsorgten Wolfskadaver. Elisabeth Woldt hat die Details.

Erfreulicher war da schon der Auftritt von Pink am Mittwochabend in Hannover. Der US-Superstart rockte das Stadion am Maschsee, wie man so sagt. Laura Ebeling und Mirjana Cvjetković haben für Sie zugehört.

Damit entlasse ich Sie heute in den Donnerstag - und wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Dass der Wolf zerteilt und in Müllsäcken weggeworfen wurde, ist barbarisch und zeigt die Verrohung in einer von Hass und Hetze geprägten Debatte. Christian Meyer, Niedersächsischer Umweltminister

Thema des Tages

Keine Mehrheit in der Sonntagsfrage: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne). © Quelle: Michael Matthey/dpa

Umfrage: Rot-Grün verliert Mehrheit in Niedersachsen – AfD legt deutlich zu

Nach einer Umfrage des Allensbach-Instituts bleibt die SPD in Niedersachsen stärkste Kraft. Wenn jetzt Landtagswahl wäre, könnte die CDU leicht zulegen. Die AfD würde die Grünen überholen – und die FDP wäre wieder im Landtag.

Alles musste glitzern: Pink wechselt mehrfach ihre Outfits. © Quelle: Tobias Wölki

Zwischen Party und Handylichtern: So war die erste Pink-Show in der Heinz-von-Heiden-Arena vor 42.000 Fans

Es war eine schillernde Party, die Pink beim ersten Stadionkonzert 2023 in Hannover feierte. In der Heinz-von-Heiden-Arena performte der Superstar vor 42.000 Fans ihre Nummer-1-Hits, aber auch Songs von ihrem neuen Album „Trustfall".

