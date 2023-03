HAZ Hannover-Update: Alles muss raus

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

alles muss raus - das gilt heute für weite Teile Laatzens. Kurz hinter der südlichen Stadtgrenze Hannovers vermuten die Experten nicht weniger als drei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg im Erdreich. Ein möglicher Blindgänger, und das kommt nun wirklich selten genug vor, soll im Vorgarten eines Einfamilienhauses liegen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, hätten die Anwohner rund 45 Jahre neben und mit der Bombe gelebt; mit etwas mulmigem Gefühl räumen sie nun ihre Häuser, wie sie berichten, und hoffen, dass der Spuk bald vorüber ist.

Insgesamt sind es 20.000 Menschen, die an diesem Sonntag ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen, nicht nur im dicht bewohnten Laatzen-Mitte, sondern auch in Teilen der angrenzenden Ortsteile Grasdorf und Rethen. Das ist unter dem Strich fast jeder zweite Einwohner der Stadt.

Es ist eine der größten Bombenräumungen, die die Region je erlebt hat - und die nicht nur die Menschen in Laatzen betrifft, sondern weit darüber hinaus. Denn für die Arbeiten müssen wichtige Straßen gesperrt und Stadtbahnlinien vorübergehend eingestellt werden, auch die Nord-Süd-Zugverbindung ist - zumindest zeitweise - betroffen. Wer an diesem Sonntag Richtung Süden fahren will, muss weite Umwege in Kauf nehmen. Die wichtigsten Verkehrshinweise haben wir hier für sie zusammengestellt.

Von 6 Uhr an begleiten wir die Bombenräumung mit einem Live-Ticker und informieren Sie regelmäßig über alles Wichtige. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ihre Arbeit am Nachmittag beendet haben - und die 20.000 Menschen können in ihre Wohnungen zurückkehren.

Ich wünsche Ihnen einen schönen und entspannten Sonntag - entweder zu Hause oder, wenn Sie von der Evakuierung betroffen sein sollten, wo immer es sie heute hinverschlägt.

Ihr

Stefan Knopf

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Wir reden hier nur von einem Bruchteil der Menschen, die Reizgas, Messer oder Ähnliches häufig oder immer bei sich haben. Insgesamt sind es im Jahr 2021 in der Landeshauptstadt 3,6 Prozent gewesen. Alexander Gluba, Diplomsoziologe des Landeskriminalamtes Niedersachsen, auf die Frage, ob sich junge Menschen immer öfter bewaffnen.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

Liveticker am Sonntag: Alles zur Bombenräumung in Laatzen

Es ist eine der größten Bombenräumungen, die es in der Region Hannover bisher gegeben hat: 20.000 Menschen müssen am Sonntag, 5. März, ihre Häuser verlassen, damit in Laatzen gleich mehrere Blindgänger entschärft werden können. Am Sonntag können Sie ab dem frühen Morgen alle Ereignisse hier bei uns im Liveticker verfolgen. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Umstrittener Publizist will in Hannover sprechen: So funktioniert die Masche von Daniele Ganser

Der umstrittene Publizist Daniele Ganser will in Hannover auftreten. Seine Verschwörungsmythen bringt er mit gewiefter Rhetorik unters Volk, seine Masche ist perfide. Gehören solche Auftritte verboten? Ein Debattenbeitrag. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

...die Selbsthilfegruppe

Oft kann der Bücherbus der Stadt nicht halten, weil parkende Autos die Haltestellen versperren. In Kirchrode haben sich Bücher-Fans zusammengetan, um Falschparker von den Haltepunkten zu vertreiben. Jetzt lesen

