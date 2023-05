HAZ Hannover-Update: Alltag und Aufruhr

Liebe Leserinnen und Leser,

einmal vorweg der Service: Auch heute gibt es wieder einen Streik in der Region Hannover. Wie schon vor einer Woche bleiben die Mitarbeiter von Regiobus zuhause, viele Busse fahren nicht. Insbesondere die sogenannten SprintH-Linien dürften manchem Pendler fehlen, denn mit diesen Verbindungen geht es schnell vom Umland in die City. Das Wichtigste finden Sie hier.

Die ewigen Arbeitsniederlegungen sind ja schon zur Routine geworden - das ist jedenfalls mein Eindruck. Ganz und gar nicht alltäglich waren dagegen die Szenen, die sich am Mittwoch am Landtag abspielten. Die Umweltorganisation Greenpeace protestierte effektreich gegen die geplante Erdgasbohrung in der Nordsee vor Borkum. Aktivisten entrollten Banner vom Dach des Plenarsaals und bekamen dafür nicht nur reichlich Öffentlichkeit im ganzen Land, sondern trafen offenbar auch bei dem einen oder anderen Politiker den richtigen Triggerpunkt. Die CDU erregte sich und wollte die zeitgleich laufende Sitzung unterbrechen. Die Grünen sprachen von einer „legitimen Protestform“. Und der SPD-Wirtschaftsminister Olaf Lies ging sogar so weit, im Landtag mit Greenpeace-Vertretern Kaffee zu trinken, während andere draußen noch auf dem Dach verharrten. SEK und Höhenkletterer der Polizei waren nötig, um die Aktion zu beenden. Lies entschuldigte sich später.

Eine regelrechte Überraschung gibt es auch noch zu vermelden: Mittelstürmer Hendrik Weydandt von Hannover 96 beendet seine Karriere - und das mit 27 Jahren. Viel zu jung eigentlich für einen Fußballprofi, doch die Laufbahn von Weydandt ist ja schon immer ungewöhnlich gewesen. Lesen Sie hier warum.

Damit verabschiede ich Sie in diesen Donnerstag - ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.

Ihr Ralf Heußinger

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Ich möchte gerne meine Entscheidung verkünden, dass ich meine Karriere beende, im Sommer, nach meinem auslaufenden Vertrag bei Hannover 96. Hendrik Weydandt, 96-Profi

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Greenpeace-Aktivisten verhüllen den Landtag: SEK räumt das Dach und entfernt Banner

Banner, vom Dach des Plenarsaals entrollt, dazu ein meterhohes Absperrband um den niedersächsischen Landtag: Effektreich hat Greenpeace am Mittwochmorgen in Hannover gegen die geplante Gasförderung vor Borkum protestiert. Am Mittag wurde das Dach durch die Polizei geräumt. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Lothar Veit

Kindermord in Wunstorf: Warum haben Polizei und Staatsanwaltschaft niemanden über Drohbriefe informiert?

Der 14-Jährige, der einen Gleichaltrigen in Wunstorf getötet haben soll, soll kurz vor der Tat insgesamt zwölf Droh- und Erpresserbriefe an Familien aus dem Ort verteilt haben. Doch Polizei und Staatsanwaltschaft informierten weder das Jugendamt noch die Schule. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Florian Petrow

Ein Schlachtfeld in der ZAG-Arena: Heavy-Metal-Band Sabaton singt vom Krieg

Sabaton bringt einen Panzer, Stacheldraht und Explosionen auf die Bühne der ZAG-Arena. Krieg ist ganz offensichtlich das Thema der schwedischen Heavy-Metal-Band. Aber am Ende bleibt auch Zeit für friedliche Momente. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren