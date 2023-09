HAZ Hannover-Update: Als Hannover unterging

Liebe Leserinnen und Leser,

in mancherlei Hinsicht teilt sich die Geschichte Hannovers in ein Davor und ein Danach. Eine Zeit vor dem 9. Oktober 1943 und eine nach der Bombennacht, die 1245 Menschen das Leben kostete. In dieser Nacht sei Hannover „das Gesicht weggeschnitten“ worden, schreibt der Historiker Jörg Friedrich. Am nächsten Morgen war die Stadt nicht mehr wiederzuerkennen. Und sah nach dem Wiederaufbau nie wieder so aus wie zuvor.

Demnächst jährt sich dieses für Hannover so einschneidende Datum zum 80. Mal. Mein Kollege Simon Benne hat sich daher auf den Weg gemacht und Zeitzeugen des 9. Oktober 1943 gesucht - und gefunden. Was für ein Glück, dass es die noch gibt. Denn das, was Menschen wie Waltraut Rudolf und Hans Kowalzik Benne erzählt haben, ist und bleibt Mahnung für all die Generationen, die nach ihnen kamen und noch kommen werden. Der Blick zurück auf jenen Tag vor 80 Jahren ist heute unser Thema des Tages.

Am Mittwoch, 4. Oktober, übrigens können Sie einen solchen Rückblick auch live erleben. Im Aufhof, dem früheren Kaufhof-Kaufhaus an der Marktkirche, begrüßen Simon Benne und Jan Sedelies ab 18 Uhr Zeitzeugen und Experten zum HAZ-Forum über den Bombenkrieg über Hannover. Der Eintritt ist frei - kommen Sie doch gern vorbei!

Gute sportliche Nachrichten gibt es in letzter Zeit von Hannover 96. In der vergangenen Woche schoss die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gegen den VfL einen 7:0-Rekordsieg heraus - gestern nun mussten die Roten zu Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Dort brachte die Leit-Elf ihre frühe Führung zwar nicht über die Zeit, kehrte aber immerhin am Ende mit einem 1:1 heim an die Leine. Damit liegt 96 weiter in der Spitzengruppe der Liga. Dirk Tietenberg berichtet aus Düsseldorf.

Obendrein hat 96-Chef Martin Kind im HAZ-Interview am Sonnabend angekündigt, seine Anteile eines Tages an seinen jüngeren Sohn Matthias übergeben zu wollen. Was bedeutet das? Und wie reagieren Fans uns Verein auf diese Nachricht? Dirk Tietenberg beantwortet die wichtigsten Fragen - und weiß auch zu berichten, dass Matthias Kind zuletzt schon einige Male bei 96 gesehen worden ist. Das alles finden Sie unter unserem Zitat des Tages.

Thema des Tages

Gezeichnet vom Bombenkrieg: Die Köbelinger Straße im Oktober 1944 – im Hintergrund der ausgebrannte Turm der Marktkirche. © Quelle: Hist. Museum Hannover

„... und dann brach das Inferno los“: So wurde Hannover 1943 im Bombenkrieg zerstört

Es war die Nacht, in der das alte Hannover unterging: Vor 80 Jahren wurde die Stadt im Bombenkrieg zerstört. Für die letzten Überlebenden ist das Grauen von damals noch immer präsent. Ein HAZ-Forum erinnert an die Ereignisse vom Oktober 1943. Jetzt lesen

