HAZ Hannover-Update: Angriff im Treppenhaus

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Sonntag, der ausnahmsweise noch nicht das Ende des Wochenendes ist. Denn morgen ist ja Feiertag. Und nicht nur das! Aller Voraussicht nach stehen uns zwei weitere traumhafte Frühlingstage bevor. Es wird sonnig und warm - so wie man sich ein Wochenende um den 1. Mai vorstellt.

Passend zum langen Wochenende hat unsere Redaktion ein paar Freizeittipps für Sie vorbereitet. So haben wir beispielsweise hier die schönsten Biergärten in und um Hannover für Sie zusammengetragen. Und dann dürfte sicher in diesen Tagen der ein oder andere Grill angeworfen werden. Wer das nicht im heimischen Garten machen will, für den haben wir hier einen Überblick über öffentliche Plätze und die Regeln, die dort gelten.

Wenn Sie aber lieber einen Ausflug machen wollen, vielleicht sogar mit dem Rad, und noch nach Ideen suchen, dann kann ich Ihnen die vielen Tipps in unserem Freizeit-Newsletter „Mal raus“ wärmstens empfehlen. Alle zwei Wochen stellt mein Kollege Bernd Haase Wanderungen, Fahrradtouren und Ziele vor, die von Hannover aus gut zu erreichen sind. Der Newsletter kommt alle zwei Wochen mittwochs. Sie können ihn hier abonnieren, dann erhalten Sie die neueste Ausgabe automatisch als E-Mail. Auf HAZ.de bieten wir Ihnen aber auch einen Überblick über die bereits erschienenen Newsletter, und ich bin mir sicher, dass dort auch etwas für Sie dabei ist.

Und damit wünsche ich Ihnen nun viel Abwechslung mit unserem Hannover-Update - das wie so oft gute und schlechte Nachrichten bereithält. Die gute vom Abend: Hannover 96 hat in der 2. Bundesliga erneut gewonnen, und zwar deutlich. Die schlechte aus der Nacht zuvor: In Groß-Buchholz hat es einen brutalen Überfall auf zwei Männer gegeben, einer von ihnen wurde dabei mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Der Angriff erfolgte im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Opfer und Täter hatten sich für einen Verkauf über das Internet verabredet.

Ja, und dann lesen Sie bei uns heute noch die Geschichte von Rudolf und Adelheid Gähring aus Hannover-Wülferode. Das Paar, beide Ende 80, hat am Rande seines Gartens einen 50 Zentimeter breiten Streifen mit Steinen ausgelegt, wo vorher eine Hecke stand. Die Stadt Hannover sieht darin nun einen verbotenen Schottergarten, der zurückgebaut werden soll. Die ganze Geschichte lesen Sie hier bei unserem Reporter Christian Bohnenkamp.

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Sonntag!

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Unser Sohn Jarek ist im Zelt groß geworden.“ Petra Dragendorf, deren Leidenschaft das Reisen ist.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Frank Tunnat

Angreifer locken zwei Männer in ein Haus, stechen zu: Ein Opfer (39) lebensgefährlich verletzt

Unbekannte haben zwei Männer mit einem Internetverkauf am Freitag, 28. April, in ein Mehrfamilienhaus in Groß-Buchholz gelockt und anschließend mit einem Messer attackiert. Ein 39-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die Polizei Hannover ermittelt wegen versuchten Totschlags und sucht nach den Angreifern. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Statt Hecke: Weil Raupen ihre Buchsbäume auffraßen, ließen Adelheid (links) und Rudolf Gähring einen Schotterstreifen verlegen. Laut Stadt verstießen sie damit gegen das öffentliche Baurecht. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Senioren aus Hannover verzweifeln an Verwaltung: Ist das schon ein Schottergarten?

Weil ihre Hecke abgestorben war und sie sich ein wenig Gartenarbeit ersparen wollten, ließen Rudolf (89) und Adelheid (87) Gähring aus Hannover-Wülferode einen Streifen Steine am Zaun verlegen. Das rief die Stadt auf den Plan, die darin einen verbotenen Schottergarten sieht. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Christian Behrens

Wie funktioniert eigentlich die Leinewelle?

Zehn Jahre hat es von der ersten Idee bis zu ihrer Verwirklichung gedauert – jetzt hat Hannover endlich seinen Surfspot mitten in der Stadt bekommen. Doch wie funktioniert die Leinewelle eigentlich? Jetzt lesen

