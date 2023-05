HAZ Hannover-Update: Arm durch Pflege

Liebe Leserinnen und Leser,

eigentlich sollte man einen Newsletter nicht mit einem Thema beginnen, das beschwerlich ist. Die Geschichte von Ursula Nottka und ihren Töchtern möchte ich Ihnen dennoch ans Herz legen und dringend empfehlen. Sie erzählt, warum die Unterbringung in einem städtischen Pflegeheim die Rente einer 95-jährigen, alleinstehenden Frau fast vollständig aufbraucht, seit die Kosten für die Unterbringung in den vergangenen Monaten immer weiter gestiegen sind.

Vielen Menschen in dieser Stadt wird es zurzeit ähnlich gehen. Wie Ursula Nottka werden sie voraussichtlich demnächst Sozialhilfe beantragen müssen, obwohl sie doch eigentlich, wie man sagt, „eine gute Rente“ haben.

Meine Kollegin Bärbel Hilbig hat dennoch viele Wochen lang vergeblich gesucht, bevor sie mit Nottka und ihren Töchtern eine Familie fand, die bereit war, offen über die finanzielle Notlage zu sprechen. Es ist ja ohnehin schon so, dass das Thema Pflege belastet ist. Viele Angehörige etwa fühlen sich zu unrecht noch immer schuldig, wenn sie Eltern oder Großeltern nicht wie früher selbst zu Hause betreuen. Auch über private Geldsorgen sprechen Menschen ungern in der Öffentlichkeit.

Die Geschichte der Familie Nottka steckt deshalb gleich doppelt voller Mut: Sie legt freigiebig offen, wie sich die aktuelle Notlage in der Altenpflege auf einzelne Betroffene auswirkt. Und sie erzählt, wie sich die Töchter bemühen, der hilfebedürftigen Mutter trotz allem ein schönes Zuhause zu ermöglichen. Sie kümmern sich um den Papierkram, aber eben auch darum, dass immer frische Blumen auf dem Tisch stehen. Es ist eine Geschichte, die auch anderen Familien Kraft geben kann - und die diejenigen aufrütteln sollte, die das Thema politisch in den Händen halten.

Zum Thema Mut möchte ich Ihnen noch einen weiteren spannenden Beitrag der HAZ nennen: Unsere Polizeireporterin Alina Stillahn hat nach dem Brand im Keller des Lister Traditionsgasthauses Plümecke mit Wirt David Elbert gesprochen. Der Gastronom erzählt darin, wie er durch eine Verkettung mehrerer glücklicher Umstände das Feuer mitten in der Nacht bemerkte - und wie es nun im Plümecke weiter geht.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihre Dany Schrader

Chefredakteurin

Wir brauchen ein Strommarktdesign, das den standortnahen Verbrauch von Strom und Energie belohnt. Olaf Lies, niedersächsischer Wirtschaftsminister (SPD)

Blumen und Vogelbilder: Brigitte Carruba und ihre Geschwister bemühen sich, dass Zimmer ihrer Mutter Ursula Nottka wohnlich zu gestalten. © Quelle: Nancy Heusel

Arm durch Pflege: Die Geschichte von Ursula Nottka ist kein Einzelfall

Die Rente der 95-jährigen Ursula Nottka reichte - bis die Kosten für das städtische Pflegeheim, in dem sie lebt, immer weiter stiegen. Mittlerweile sind ihre Ersparnisse fast aufgebraucht. Warum es zurzeit vielen Menschen in Hannover ähnlich ergeht, lesen Sie hier. Jetzt lesen

Hier ereignete sich wahrscheinlich das Unglück: Die Egestorfer Straße zwischen Wennigsen und Wennigser Mark. © Quelle: Christian Elsner

Fußgänger in Wennigsen von Motorrad erfasst: Zwei Männer sterben

In Wennigsen sind am Sonntag bei einem schweren Unfall auf der Egestorfer Straße zwei Männer ums Leben gekommen. Der 63-jährige Motorradfahrer und der 81-jährige Fußgänger starben noch am Unfallort. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Jetzt lesen.

... der Abschied von Hendrik Weydandt

Abschiedstränen: Hendrik Weydandt nach der Verabschiedung am Sonntag. © Quelle: Florian Petrow

Nach dem 1:5 gegen Kiel rettete der emotionale Abschied von Hendrik Weydandt am Wochenende die Stimmung bei Hannover 96. Nun geht der 27-Jährige unter Tränen in Rente, singt ein Lied dazu und feiert jetzt mit 96 am Ballermann auf Mallorca. Jetzt lesen

