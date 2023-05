HAZ Hannover-Update: Auf Abstand

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Dienstag! In unserem Hannover-Update geht es heute unter anderem um das mögliche Ende eines beliebten Einkaufszentrums und um einen neuen Vorstoß, das Miteinander von Rad- und Autofahrern in der Stadt besser zu regeln.

Unser Zitat des Tages stammt von Gisela Reinert. Sie ist die Inhaberin der Apotheke im Einkaufszentrum Fasanenkrug. Doch was aus dem wird, ist seit neuestem unklar. Der Grund: Die Discount-Kette Lidl hat die Immobilie gekauft. Was sie damit vorhat, sagt sie noch nicht offiziell - doch den bisherigen Geschäftseigentümerinnen und -eigentümern schwant nach ersten Gesprächen nichts Gutes. Mein Kollege Simon Benne hat sich am Fasanenkrug umgehört.

Derweil war unser Polizeireporter Manuel Behres in der Oststadt. Dort hat die Polizei mit einer eigens dafür erdachten neuen Methode versucht zu ermitteln, ob Autofahrerinnen und Autofahrer auch wirklich den vorgeschriebenen Abstand zu Fahrrädern einhalten. Dafür haben die Beamten sogar neue Markierungen auf Auto- und Radspur angebracht. Wie das System funktioniert und was eine erste Stichprobe ergeben hat, lesen Sie im Thema des Tages.

Auch sonst haben wir Neuigkeiten aus allen Ecken der Stadt und des Landes für Sie: Von der Diskussion über die falsche Lehrkräfteausbildung über die Entwicklung bei den politisch motivierten Straftaten bis hin zum Neuesten von den Kunstfestspielen Herrenhausen, den TSV-Handballern der Recken oder den 96-Fußballern der Roten. Schauen Sie doch mal rein!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur





Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Zitat des Tages

Die Verunsicherung ist groß, die Zukunft ist ungewiss. Gisela Reinert, Inhaberin der Apotheke im Einkaufszentrum Fasanenkrug

Thema des Tages

Abstandskontrolle in der Oststadt: Die Polizei beobachtet an der Wedekindstraße, ob Autofahrende genug Abstand vom Fahrradstreifen halten. © Quelle: Frank Tunnat

30 Euro Strafe für zu geringen Mindestabstand: So kontrolliert die Polizei jetzt per Videobeweis in Hannovers Oststadt

Auto gegen Fahrrad: Wo sich beide Parteien in Hannover die Straße teilen müssen, wird es oft eng. Geht es nach der Polizei: zu eng. Um die Autofahrenden für mehr Rücksicht gegenüber den Zweirädern zu sensibilisieren, wird in der Oststadt jetzt sogar mit Videobeweis kontrolliert. Wir waren dabei. Jetzt lesen

