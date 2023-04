HAZ Hannover Update: Auf der Erfolgswelle

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Jetzt ist sie also offiziell eröffnet: die Leinewelle in Hannover. Der Regionspräsident und der Oberbürgermeister waren da. Und die Chefin der Stadtwerke, weil Enercity ordentlich Geld in die Hand genommen hat, damit Hannover eine Welle machen kann.

Wie finden Sie die Idee heute? Und, Hand aufs Herz, wie fanden Sie die Idee, als Sie das erste Mal davon gehört haben? Wir haben darüber in der Redaktion häufig diskutiert. Meinungen von „ist doch toll“ bis „gibt es nicht wichtigere Probleme in der Stadt?“ und alle dazwischen waren vertreten. Damit haben wir Journalistinnen und Journalisten ziemlich genau das Meinungsspektrum in der Stadt gespiegelt. Die „Streitet euch nicht, da wird doch eh nichts draus“-Fraktion gab es natürlich hier wie da ebenso.

Es hat nun zehn Jahre gedauert, aber dann ist eben doch was draus geworden. Haben Sie schon mal von Heiko Heybey gehört? Viele haben in all den Jahren an diesem Projekt mitgearbeitet, aber ganz am Anfang standen die fixe Idee Heybeys und sein Unwille, sich den Gedanken gleich wieder ausreden zu lassen - was eigentlich der Normalfall ist.

Hannover ist ziemlich gut darin, Menschen neue Ideen auszureden. Vor allem dann, wenn diese Ideen nach Veränderung riechen. Auch aus gutem Grund. Schließlich weiß man am Anfang nie, ob die Veränderung am Ende gut ist. Einerseits. Andererseits: Was wäre wohl Hannover heute für eine Stadt, wenn sie sich und den Heybeys jede verrückte Idee gleich wieder ausgeredet hätte? Auf jeden Fall langweiliger.

Alles zur Leinewelle und weitere wichtige Nachrichten und Hintergründe zum Tag haben wir wie gewohnt unten für Sie notiert. Spannende Lektüre verspricht Ihnen

Volker Wiedersheim

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Das Gefühl ist irre. Heiko Heybey, Initiator der Leinwelle

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

© Quelle: Lars Klemmer/dpa

„Wir können aufatmen“: Pistorius und Baerbock empfangen Bundeswehr-Rückkehrer aus dem Sudan in Wunstorf

Die Soldaten der Bundeswehr, die rund 780 Menschen aus dem Sudan ausgeflogen haben, sind zurück in Deutschland. Am Freitagnachmittag landeten vier A400M der Luftwaffe in Wunstorf bei Hannover. Verteidigungsminister Pistorius und Außenministerin Baerbock dankten ihnen beim Rückkehrerappell. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Monadnock (Rotterdam), chora blau (Hannover) und Planersocietät (Dortmund)

Mehr Stellplätze für Radler, weniger für Autos: Wasserstadt Limmer wird zur Fahrradstadt

Das ist wahrscheinlich eine Premiere in Deutschland: Die Stadt Hannover will den nächsten Bauabschnitt der Wasserstadt in Hannover-Limmer insbesondere für Radfahrer attraktiv machen. Es soll viele Stellplätze geben – überdacht, beleuchtet, diebstahlsicher. Das ruft jedoch auch Sorgen hervor. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Tobias Wölki

„Manche mögen‘s heiß“- Steffen Henssler in der Swiss-Life-Hall

Es geht nicht um Haute Cuisine, sondern um einfache, aber eindrucksvolle und originelle Gerichte, die jeder locker nachkochen kann: Steffen Henssler war mit seiner Show „Manche mögen‘s heiß!“ in der Swiss-Life-Hall. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren