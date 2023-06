HAZ Hannover-Update: Ben und die Schule

Liebe Leserinnen und Leser,

vier Schultage noch, heute eingeschlossen, dann war‘s das für diese Saison. In sechs Wochen geht die neue los, und da wäre auch der kleine Ben gern dabei gewesen. Ben ist noch fünf, im November nicht mehr, und ist somit ein „Kann-Kind“. Das heißt: Er kann schon in die Schule gehen, muss aber nicht. Ob er aber darf, haben nicht Bens Eltern zu entscheiden, sondern die Grundschule. Und die sagt, Ben solle lieber erst 2024 kommen - obwohl nachgewiesen ist, dass der Junge kognitiv, wie man so sagt, weit genug ist. Wie genau die Regeln sind, warum Ben nicht in die Schule darf und wie er das findet, hat meine Kollegin Saskia Döhner in unserem Thema des Tages aufgeschrieben.

Während Sie dies lesen, hängt in der HAZ-Redaktion noch sanft der Duft von Pizzateilchen in der Luft, und vielleicht rollt hier oder da auch noch ein Kronkorken herum. All das sind Erinnerungen an einen schönen, traurigen Abend. Denn gestern haben wir unseren lieben Kollegen Bernd Haase in den Ruhestand, Verzeihung: die passive Phase der Altersteilzeit, entlassen. Und das nicht gern.

Bernd war alles in allem annähernd 40 Jahre ein Gesicht der HAZ (und fast ebenso lange das Gesicht von Twenge). Er hat, so hat HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader zusammengezählt, in dieser Zeit rund 950 Lüttje Lagen geschrieben, aber er hat noch viel mehr gemacht. Er hat der Kommunalpolitik verschiedener Städte sowie zunächst des Landkreises und dann der Region auf die Finger geschaut. Und er hat seinen Leserinnen und Lesern die Schönheit ihrer Heimat nahegebracht. Das mag pathetisch klingen, ist aber so, wenn man sich seine zahlreichen Artikel, Newsletter und Bücher über Fahrradrouten und Ausflugsziele anschaut. Bernd ist einer dieser Menschen, die sehr viel für das Selbstverständnis und auch das Selbstbewusstsein einer Region und ihrer Menschen tun - vielleicht ohne, dass ihnen das selbst bewusst ist. Und obendrein ist er ein grandioser, in der Redaktion über die Maßen geschätzter Kollege.

Ich selbst kannte den Namen Bernd Haase schon als Jugendlicher, dessen Eltern die HAZ abonniert hatten. Nun geht er. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von Ihnen ihn, wie wir, sehr vermissen werden.

Zu Hause in Twenge: Bernd Haase. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Nun wird die Welt sich weiterdrehen, was der Kollege Haase sich sehr gelassen (und vermutlich häufig vom Fahrrad aus) ansehen kann. Wir sind derweil auch morgen an dieser Stelle wieder für Sie da, und natürlich jederzeit auf HAZ.de.

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

