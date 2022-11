HAZ Hannover-Update: Bereichern sich einige Impfärzte?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen und herzlich willkommen bei Ihrem HAZ Hannover-Update, dem ersten im November. Ein bisschen unwirklich erscheint einem dieser Monatswechsel ja schon nach den warmen letzten Oktober-Tagen. Aber die Zeitumstellung tut ihr übriges - die dunkle Jahreszeit ist da, das lässt sich nicht mehr leugnen.

Der November startet heute gleich mit spannenden Nachrichten: Denn SPD und Grüne in Niedersachsen haben gestern überraschend verkündet, dass der Koalitionsvertrag schon steht. Heute wollen die Parteien die Einzelheiten präsentieren. Besonders interessant dürfte dabei sein, wer im neuen Kabinett welche Aufgabe übernimmt. Unser Reporter Karl Doeleke wagt hier bereits einen Ausblick. Und wenn Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und die künftige Vizeregierungschefin Julia Willie Hamburg (Grüne) ab ca. 14.30 Uhr vor die Kameras und Mikrofone treten, sind wir auf HAZ.de natürlich live für Sie dabei.

Unser zweites Thema des Tages spielt heute bei den mobilen Corona-Impfteams in der Region Hannover: Hier reagiert die Behörde inzwischen ganz offiziell auf Vorwürfe, wonach sich einige Ärzte an den begehrten Einsätzen bereichern. Konkret geht es darum, dass es einen Handel mit Schichten geben soll: Einige Impfärzte bieten ihre Einsätze anderen Medizinern an, verlangen dafür aber eine Provision. Andere Ärzte wiederum bekunden Interesse an Extra-Schichten und sind auch bereit, für die Übertragung zu zahlen. Ein Impfeinsatz ist lukrativ - an einem Tag kann ein Arzt bis zu 1000 Euro verdienen. Unsere Reporterin Bärbel Hilbig hat hier die Einzelheiten.

Die durch eine Rundmail der Region Hannover bekannt gewordenen Vorwürfe sind offenbar aber nicht die einzigen Auffälligkeiten rund um die Einteilung der Impfärzte. Unsere Reporterin Susanna Bauch hat mit Medizinern gesprochen, die von weit verbreiteten Tricksereien berichten. Im Mittelpunkt: ein undurchsichtiges Vergabesystem.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Zitat des Tages

„Ich bin hier richtig gut wieder angekommen.“ Steffen Krach, Regionspräsident (SPD)

Thema des Tages

Unlautere Tricks in Hannovers Corona-Impfteams: Wie sich Ärzte an lukrativen Einsätzen bereichern

Einzelne Ärzte aus Hannover sollen die Regeln für mobile Corona-Impfteams ausnutzen, um sich zu bereichern. Insider sprechen von weit verbreiteten Tricksereien – und kritisieren mangelnde Flexibilität, korrupte Kollegen und ein unübersichtliches Vergabesystem. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Rettungsschirm, mehr Geld für Lehrer, Agrarwende: SPD und Grüne wollen in Niedersachsen gemeinsam regieren

Stephan Weil kann am 8. November im Landtag zum Ministerpräsidenten von Niedersachsen gewählt werden. SPD und Grüne haben sich auf ein Regierungsprogramm geeinigt. Beide Parteien müssen das Ergebnis auf Parteitagen noch bestätigen. Jetzt lesen

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Und dann war da noch ...

