HAZ Hannover-Update: Biber am Südschnellweg

Liebe Leserinnen und Leser,

der Biber ist wieder da! Das wissen wir, einerseits, schon länger. In der Vorstadt, in der ich lebe, tummelt er sich schon seit ein paar Jahren an den Gestaden der Leine. Neulich habe ich von einer Brücke aus mal einen vorüber schwimmen sehen. Das freut nicht nur Naturschützer, aber die natürlich besonders.

Andererseits ist der Biber nun auch in der Ricklinger Masch angekommen - sagen jedenfalls der Nabu und die Bewohner von „Tümpeltown“, jenem Protestcamp hoch in den Bäumen, mit dessen Existenz Umweltschützer die massive Verbreiterung des Südschnellweges verhindern wollen. Zwei Tiere seien in der Nähe ihre Tümpels heimisch, heißt es. Um das nachzuweisen, haben die Protestcamper das Pärchen seit einiger Zeit per Videoüberwachung beobachtet. Und mahnt ahnt, dass man sich beim Nabu und in Tümpeltown ganz besonders über genau diese Biber freut. Verspricht man sich von ihnen doch, die Verbreiterung des Schnwellwegs stoppen zu können. Wie wahrscheinlich das ist und wie alles mit allem zusammenhängt, erklärt Christian Bohnenkamp in unserem Thema des Tages.

Unser heutiges Zitat des Tages kommt von 96-Profi Brooklyn Ezeh. Um den gab es neulich beim Pokalspiel in Sandhausen ein wenig Aufregung, die er nicht verursacht hatte. Fans hatten gehört und aufgezeichnet, wie Ezeh rassistisch beleidigt wurde - auch wenn er selbst das gar nicht mitbekommen hatte. Im Interview mit meinem Kollegen Jonas Szemkus spricht Ezeh darüber, wie er mit so etwas umgeht - aber auch darüber, was am kommenden Wochenende beim Spiel gegen seinen langjährigen Club, den Hamburger SV, auf die Roten zukommt.

Und dann ist da noch das Ihme-Zentrum. Von dem gab es in den vergangenen Tagen weitere Hiobsbotschaften. Andreas Schinkel hat sich mal die Frage gestellt: Wie kann es jetzt eigentlich noch weitergehen? Was sind mögliche Szenarien für die kommenden zehn Jahre? Ein spannender Blick, der weit über den sogenannten Investor Lars Windhorst hinausgeht, der letztlich nie ein Investor war.

All das haben wir heute für Sie, aber natürlich noch mehr. Ihnen einen schönen Freitag und einen guten Rutsch ins Wochenende!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Natürlich bist du gekränkt, wenn du mit so was konfrontiert und so reduziert wirst. Als Fußballer und als Mensch, das trifft jeden. Brooklyn Ezeh, Profi von Hannover 96, über rassistische Beleidigungen im Fußball

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

Am Südschnellweg gesichtet: Dieser Biber soll am Tümpel nahe dem Protestcamp von einer Wildtierkamera aufgezeichnet worden sein. Was heißt das nun für das Bauprojekt? © Quelle: Tümpeltown

Biber am Südschnellweg Hannover: Revier soll im Bereich der Rodungen liegen

Zwei Biber sollen direkt am Südschnellweg Hannover ihr Revier haben. Der Nabu Niedersachsen hat die streng geschützten Tiere der Naturschutzbehörde gemeldet. Sie sollen am Teich am Protestcamp Tümpeltown gesichtet worden sein. Also dort, wo ab Herbst Bäume gerodet werden sollen. Jetzt lesen





