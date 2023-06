HAZ Hannover-Update: Bombenräumung in Hannover - schon wieder

Liebe Leserinnen und Leser,

der Umgang mit Blindgängern ist in Hannover ja schon fast zur Routine geworden. In schöner Regelmäßigkeit tauchen bei Bauarbeiten oder Sondierungen Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg auf, die beseitigt werden müssen. Für die Betroffenen ist eine solche Bombenräumung allerdings alles andere als Alltag. Die Einsatzkräfte - allen voran die Kampfmittelexperten - müssen ihre ganze Konzentration aufbringen, damit es nicht zu einem Unglück kommt. Weniger gefährlich, dafür aber sicher auf andere Art nervenaufreibend verläuft ein solcher Tag für die Anwohner.

So wie heute - an diesem Sonntag müssen gut 8000 Menschen im Norden von Hannover und in Teilen von Langenhagen ihre Wohnungen verlassen, weil ein Blindgänger beseitigt werden muss. Die Bombe - es gibt inzwischen nur noch einen Verdachtspunkt - wird im Sahlkamp nahe des Segelflugplatzes des Hannoverschen Aero-Clubs vermutet. Ab 9 Uhr ist ein genau definierter Bereich rund um diesen Verdachtsort gesperrt. Alle Bewohner müssen das Areal verlassen. Die genauen Infos dazu finden Sie hier.

Dass eine solche Aktion mit Unwägbarkeiten verbunden ist, haben wir jüngst erst wieder bei der Bombenräumung in Laatzen gelernt. Dort dauerte die Evakuierung des Gebietes deutlich länger als geplant, weil immer wieder Menschen in dem Gebiet auftauchten. Hoffen wir, dass es im Sahlkamp disziplinierter zugeht.

Sicher ist jedenfalls, dass die HAZ Sie über den ganzen Tag auf dem Laufenden hält wie es bei der Bombenräumung vorangeht. Wir haben einen Liveblog für Sie auf HAZ.de. Dort erfahren Sie am schnellsten, ob alles gut und wie geplant abläuft - oder ob es doch Komplikationen gibt.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihr Ralf Heußinger

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

