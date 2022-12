HAZ-Hannover Update: Brücken bauen

Ihr tägliches HAZ Hannover-Update: Immer gegen 6 Uhr in Ihrem Mail-Posteingang.

fahren Sie eigentlich ab und an über den Südschnellweg, über den derzeit so viel gestritten wird? Bis zu 55.000 Autos rollen jeden Tag über diese Straße, mit ihren Auffahrten, Zubringern und maroden Brücken. Das kann nicht länger so bleiben, zumindest darüber sind sich alle einig.

Die einen wollen (oder müssen) den Schnellweg massiv ausbauen. Die anderen sehen keine Zukunft darin, dem Straßenverkehr so viel Platz einzuräumen. Die Fronten sind leidlich verhärtet. Und dennoch hat unter einer dieser Brücken gestern etwas bemerkenswertes stattgefunden.

Der Kontrast auf den Bildern könnte kaum größer sein: Auf der einen Seite ein Minister, auf der anderen ein mit pinker Sturmhaube vermummter Aktivist aus den Bäumen. Zusammen mit weiteren Gästen waren sie unserer Einladung gefolgt, noch einmal miteinander zu reden. Über Sinn und Unsinn des Ausbaus, über das Klima und unsere Wirtschaft, sogar über einen einzelnen Baum. Und am Ende dieses ungewöhnlichen HAZ-Forums direkt am Ort des Geschehens steht fest: Es wird weiterhin miteinander geredet. Positionen werden erläutert, Kompromisse diskutiert. Eine höhere Eskalationsstufe als das vereinzelte Besetzen von Bäumen scheint nicht in Sicht. Beide Seiten erkennen, worum es wirklich geht: Brücken bauen. Damit die Lösung am Ende für alle Seiten tragbar ist. Wird eine solche Lösung schon bald gefunden werden? Sicherlich nicht. Grund zur Hoffnung gibt es aber allemal, wie Sie im Bericht über unser Thema des Tages erfahren können.

„Es ist keine Entwarnung, dass die Speicher jetzt voll sind.“ Die Sprecherin der niedersächsischen Landesregierung, Anke Pörksen, zum derzeitigen Energieverbrauch

Thema des Tages

„Zu viele Versprechen gebrochen“: Umweltschützer warnen Minister Lies beim HAZ-Forum zum Südschnellweg

Der Ausbau des Südschnellwegs ist ein lokales Politikum, das sich so schnell nicht entschärfen lässt. Beim HAZ-Forum vor rund 150 Zuhörenden hatten Verkehrsminister Olaf Lies, Landtagsabgeordnete Martina Machulla und Umweltaktivisten fast zwei Stunden lang kontrovers diskutiert. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Razzia bei „Reichsbürgern“: LKA-Beamter aus Niedersachsen unter den Beschuldigten

Bei Ermittlungen in der „Reichsbürger“-Szene gibt es einen weiteren Beschuldigten aus Niedersachsen: Ein Beamter des Landeskriminalamts soll an den Umsturzplänen beteiligt gewesen sein. Das bestätigte das Innenministerium. Jetzt lesen

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Einbruch und Verfolgungsjagd: Vier Männer fahren mit Zoo-Buggy und Bagger über Weihnachtsmarkt

Sie brachen in den Zoo Hannover ein und fuhren mit einem Buggy in Richtung Innenstadt – wo sie wiederum einen Bagger entwendeten: Vier junge Männer sind am Mittwochabend mit einer irrsinnigen Aktion aufgefallen. Die Verfolgungsjagd mit den gestohlenen Fahrzeugen führt auch über den Weihnachtsmarkt. Jetzt lesen

