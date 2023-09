HAZ Hannover-Update: City (fast) ohne Autos

Liebe Leserinnen und Leser,

lange war davon die Rede, jetzt wird es ernst: Die Stadt Hannover und ihr Oberbürgermeister Belit Onay machen sich an die Umsetzung dessen, wovon in Onays Wahlkampf vor gut vier Jahren schon viel die Rede war: die Verbannung von Autos aus Hannovers Innenstadt. Wobei man schon hier die erste Einschränkung machen muss: Wahlkampf gemacht hatte Onay mit dem Schlagwort der „autofreien Innenstadt“. Das, was jetzt das Licht der Welt zu erblicken beginnt, hört nur noch auf den Namen „autoarme Innenstadt“. Nichtsdestotrotz: Es ist ein Paradigmenwechsel für Hannover.

An einer Stelle in Hannovers City kann man heute schon sehen, wie dieser Paradigmenwechsel aussehen soll: an der umgebauten Schmiedestraße an der Marktkirche. Von allen anderen Ecken der Innenstadt, die sich ebenfalls verändern sollen, gibt es vorerst nur Pläne und bunte Bilder. Die zeigen wir Ihnen heute in unserem „Hannover Update“ - und zwar im Vorher-Nachher-Modus. Außerdem erklären die Kollegen Christian Bohnenkamp, Conrad von Meding und Andreas Schinkel, was genau Hannovers Verwaltung vorhat und wie der Stand der Dinge ist. All das finden Sie in mehreren Texten in unserem Thema des Tages.

Unser Zitat des Tages kommt heute von 96-Torwart Ron-Robert Zieler. Der fiel am Sonntag gegen den VfL Osnabrück nicht nur durch eine einmal mehr blitzsaubere Leistung auf, sondern vor allem durch eine faire Geste nach dem Spiel: 7:0 hatten seine Roten den VfL gerade geschlagen, da ging Zieler an seinen feiernden Teamkollegen vorbei quer über den Platz zu seinem bedauernswerten Osnabrücker Torwartkollegen Lennart Grill. Der junge Keeper, immerhin U-21-Europameister mit Deutschland, hatte gerade eines der bittersten Spiele seiner noch frischen Karriere hinter sich - und erhielt nun Zuspruch von 34-jährigen Weltmeistertorwart aus Hannover. Dirk Tietenberg hat mit Zieler über die Geste und den Moment gesprochen.

Zitat des Tages

Ohne ihn wäre es zweistellig ausgegangen, er hat am Ende noch ein paar überragende Dinger rausgefischt. Ron-Robert Zieler, Torwart von Hannover 96, nach dem 7:0 gegen den VfL Osnabrück über seinen bedauernswerten Osnabrücker Kollegen Lennart Grill

Thema des Tages

Mehr Platz für Fußgänger und Radler: So könnte die Lange Laube nach dem Umbau der City aussehen. © Quelle: LHH/Simulation

Autos raus aus der Innenstadt: So soll Hannovers neue City aussehen

Schluss mit Experimenten, rein in die Umsetzung, sagt Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Er legt dem Rat ein Umsetzungskonzept für die Mobilität der Innenstadt vor – mit gesperrten Straßen, reduzierten Parkflächen und mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer. Hier die wichtigsten Fakten. Jetzt lesen

