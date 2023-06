HAZ Hannover-Update: City-Verkehrskonzept wird nachgeschärft

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Das ist schon ein spannender Prozess, den mein Reporterkollege Christian Bohnenkamp da im Rathaus beobachtet. Die Stadtverwaltung hat einen konkreten Plan dafür erarbeitet, wie die Idee von der autofreien oder zumindest autoärmeren Innenstadt umgesetzt werden kann. Oberbürgermeister Belit Onay von den Grünen ist das vorgelegte Konzept der Autofreiheit aber noch nicht autofrei genug. Es gebe noch zu viele Parkplätze. Also haben es die Spezialisten aus dem Stadtbauamt wieder eingepackt und zum Nachschärfen noch einmal mit in ihre Büros genommen.

Die einen werden sagen: Gut so! Andere haben neuen Anlass zum Groll darüber. Dieses Thema zeigt so überaus anschaulich, wie die politische Debatte zu einer geradezu weltanschaulichen Lagerbildung führen kann in der heutigen Zeit. Es gibt da durchaus Henne-Ei-Aspekte in der Diskussion. Machen die Kaufhäuser dicht, weil Autos nicht mehr oder nicht mehr in so großer Zahl durch die Stadt kurven können? Oder Brauchen wir nicht mehr so viel Autoverkehr, weil die Kaufhäuser, die anzusteuern wären, nach und nach schließen?

Und was denken Sie? Reden Sie mit! Am Donnerstag, 15. Juni, wird im HAZ-Forum über das Thema diskutiert. Los geht es um 18 Uhr im Aufhof, der aufgegebenen Galeria Kaufhof (noch früher: Horten) an der Schmiedestraße, wo nun bis zum Abriss die Kultur und eine Ideenwerkstatt mit vielen Projekten eingezogen sind. Stadtbaurat Thomas Vielhaber ist beim Forum dabei, der Chef des City-Händler-Verbandes Martin Prenzler, Ariane Jablonka vom Klavierhaus Döll an der Schmiedestraße und Michael Volland vom futuristischen Ladenkonzept Vaund. Mein kundiger Kollege Conrad von Meding moderiert. Der Eintritt ist frei, die Anmledung ist auf der Webseite https://aktion.haz.de/angebot/zukunftdinnenstadt möglich.

Zitat des Tages

Das hier ist das, wovon ich mein Leben lang geträumt habe. Danger Dan, Musiker ("Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt") beim Konzert auf der Faust-Wiese

Thema des Tages

Hannovers Innenstadt: Autofrei-Pläne nicht autofrei genug für OB Onay

Wie autofrei wird Hannovers Innenstadt? Die Stadt arbeitet an einem neuen Verkehrskonzept für die City. Ein erster Entwurf der Bauverwaltung fiel aber offenbar bei OB Belit Onay durch, weil darin noch zu viele Parkplätze für Autos vorgesehen waren. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

350 Friedensdemonstranten protestieren am Fliegerhorst Wunstorf gegen Manöver

Protest auf dem Parkplatz: Rund 350 Demonstranten haben sich am Sonnabendmittag vor dem Haupteingang zum Fliegerhorst Wunstorf versammelt, um gegen die Großübung „Air Defender 23″ zu protestieren. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Die Lüttje Lage von „hpw“: Endlich Influencer

Für die „hpw“-Fans ist Kolumnen-Autor Hans-Peter Wiechers immer schon so eine Art Influencer. Schließlich folgen Tausende seinen Kolumne in der HAZ, in denen er sich immer wieder stellvertretend für uns alle mit der Unerträglichkeiten des Alltag versöhnt. Jetzt aber lockt das Internet. Wird Wiechers ein Insta-Influencer? Seine Hundefotos könnten bald „10 k Likes“ haben. Oder auch nicht. Jetzt lesen





HAZ