HAZ Hannover-Update: Crack-Hochburg Hannover

können Sie Sich vorstellen, dass das Gelände hinter dem Hauptbahnhof einer der schönsten Plätze Hannovers wird? Strandfeeling am Raschplatz: mit Beachvolleyball, Bars unter freiem Sommerhimmel und viel Platz zum Entspannen mit der Familie - dort, wo jetzt die Passanten schnellstmöglich zwischen Obdachlosen-Lagern, Drogensüchtigen und Unrat vorbeizuhuschen versuchen.

Zugegeben: wenn man diesen Kontrast zwischen Vision und Wirklichkeit derart plakativ benennt, klingen die aktuellen Pläne für den Raschplatz absurd. Doch natürlich steckt dahinter deutlich weniger Weltfremdheit, als man vermuten könnte, wie allein folgender Satz von Hannovers zuständigem Stadtrat Axel von der Ohe zeigt: „Wir versuchen etwas, wir gehen ins Wagnis, wir sind auch bereit, Fehler zu tolerieren und daraus zu lernen.“ Trotz manch kopfschüttelnder Reaktion aus der Stadtpolitik kann man der Verwaltung zumindest nicht fehlenden Mut unterstellen.

Umso näher man sich das Areal anschaut, desto größer erscheint allerdings die nun begonnene Aufgabe. Drogen, Dreck und Deals am helllichten Tag: Bei unserer Recherche vor Ort bestätigte sich vor wenigen Tagen viel von dem, was schon seit Jahren den schlechten Ruf des Raschplatzes prägt. Jetzt haben wir mit dem Suchtbeauftragten Hannovers gesprochen, um die Szene und ihre Probleme noch besser zu verstehen. Das Ergebnis ist ein Interview mit bemerkenswerten Einblicken: Warum Hannover neben Hamburg und Frankfurt am Main als eine von drei Crack-Hochburgen Deutschlands gilt. Warum es für die Straßensozialarbeit sehr schwer ist, an die Süchtigen rund um den Bahnhof heranzukommen. Und warum eben nicht nur ein Beachvolleyballfeld reicht, um das massive Drogen-Problem einer Großstadt in den Griff zu bekommen. Lesen Sie mehr in unserem heutigen Thema des Tages.

„Es wird ein Konzept erarbeitet, mit dem zukünftig eine gegebenenfalls vorliegende missbräuchliche Nutzung der Parkausweise konsequenter sanktioniert werden kann.“ Aus einem noch unveröffentlichten Papier aus Hannovers Stadtverwaltung zu offenbar nicht seltenen Luxuslimousinen und Sportwagen mit Handwerker-Parkausweisen in der City.

Warum ist Hannover bundesweit eine Hochburg der Cracksüchtigen, Herr Woike?

Hannover ist bundesweit eine Hochburg der Cracksüchtigen. Warum ist das eigentlich so – und wo sollen die oft so verelendeten Abhängigen hin, wenn der Raschplatz hinter dem Bahnhof plötzlich zur Strandoase wird. Ein Interview mit Frank Woike, dem Suchtbeauftragten Hannovers. Jetzt lesen

Nach Feuer in Tedi-Markt in der Ernst-August-Galerie: Polizei spricht von Brandstiftung

Feuerwehreinsatz mitten in der Innenstadt: Am Freitagmorgen war in der Tedi-Filiale in der Ernst-August-Galerie ein Feuer ausgebrochen. Zwei Angestellte wurden leicht verletzt. Jetzt macht die Polizei Hannover Angaben zur Brandursache und der Schadenshöhe. Jetzt lesen

Alyssa Jolie Odunga aus Laatzen will „Superstar“ auf RTL werden

Die Region Hannover ist gut im Rennen bei der letzten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“: Calvin Terence (22) ist eine Runde weiter, am 25. Januar will Alyssa Jolie Odunga (21) aus Laatzen die Jury überzeugen. Jetzt lesen

