HAZ Hannover-Update: Cyberangriffe aus Russland

guten Morgen an diesem Donnerstag! Wenn Sie dieses Update unfallfrei erhalten haben, dann hat die russische Hackergruppe „NoName057(16)“ Sie und uns noch nicht im Visier. Das geht der niedersächsischen Polizei anders: Die hat in diesen Tagen mit IT-Problemen zu kämpfen, die mutmaßlich auf eben diese Gruppe zurückzuführen sind. Und nicht nur der Polizei geht es so. Auch der S-Bahn-Betreiber Transdev ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Und all das ist noch nicht vorbei, wie den Artikeln rund um unser Zitat des Tages hervorgeht.

Was noch funktioniert sind die Blitzer in Hannover, und demnächst sollen es sogar noch mehr werden. Wo die stehen sollen und was das für den hannoverschen Haushalt bedeutet erklärt mein Kollege Andreas Schinkel in unserem Thema des Tages. Wenn Sie Autofahrerin oder Autofahrer sind, lohnt sich hier das genaue Lesen. Und was natürlich immer lohnt ist, einfach nicht zu schnell zu fahren ...

All das und mehr haben wir heute am letzten vorfeiertäglichen Tag dieser Woche für Sie. Aber natürlich halten wir Sie auch über die Ostertage auf dem Laufenden. Schauen Sie doch einfach immer mal bei uns rein!

Der Cyberangriff dauert immer noch an. Es gibt von dieser Seite keine Entwarnung. Oliver Grimm, Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums, zum Hackerangriff auf die Polizei

Autos fahren am Friederikenplatz in Hannover an einem Radargerät vorbei, das Autofahrer fotografiert, die trotz roter Ampel auf die Kreuzung fahren. © Quelle: Lucas Bäuml

Neue Blitzer in Hannover: Hier installiert die Stadt neue Radarfallen

Die Stadt Hannover montiert neue Blitzanlagen in Herrenhausen und Ahlem. Die Geräte sollen sowohl bei Tempoüberschreitungen als auch bei Rotlichtverstößen auslösen. Jetzt lesen

