HAZ Hannover-Update: Das 365-Euro-Ticket kommt - aber anders als gedacht

wer hätte das gedacht: da geht die Woche zu Ende, und Hannover hat es gleich zwei Mal in bundesweite Schlagzeilen gebracht. Beide Male ging es um den Verkehr, besser gesagt die Verkehrswende. Gemeint ist nicht der Streik bei Bus und Bahn, den gab es gestern auch andernorts und das befürchtete Verkehrschaos war auch ausgeblieben. Los ging es stattdessen mit Belit Onay und seinem „Deal“ mit der Letzten Generation. Der OB hatte in einem Brief an die Bundesregierung zentrale Forderungen der Klebstoff-Aktivisten unterstützt - und ihnen dafür abgerungen, ihre Aktionen in Hannover erst einmal zu beenden. Kritik gab es dafür zuhauf. Nun führte diese Vereinbarung Hannovers Oberbürgermeister auch in die ZDF-Talkshow von Markus Lanz, wo der Grüne am Donnerstagabend sein Vorgehen verteidigte. Und da gab es auch mal Rückenwind: ein „smarter Move“ sei ihm gelungen, hieß es da etwa. Aber lesen Sie gerne selbst.

Und nur wenige Stunden später trumpfte dann Regionspräsident Christian Krach (SPD) auf. Während der Rest des Landes noch über das demnächst startende 49-Euro-Ticket für Busse und Bahnen diskutiert, legt die Region Hannover sogar noch einen drauf: zeitgleich gibt es hier das 365-Euro-Ticket, man fährt also für nur noch einen Euro pro Tag, und somit günstiger als alle anderen. Nach Angaben von Krach ist das Angebot der Region Hannover bundesweit einmalig. Er rechnet damit, dass sich andere Verkehrsverbünde ein Beispiel an der Region nehmen und schon bald ähnliche Angebote vorstellen werden. Hannover an der Spitze der deutschen Verkehrswende: hört, hört! So ganz am Ziel ist man allerdings noch lange nicht, wie auch mein Kollege Heiko Randermann kommentiert. Immerhin zeigt sich das neue Ticket bei näherer Betrachtung noch als etwas löchrig. Die Frage ist nun: Ist das Glas halb leer? Oder halb voll? Lesen Sie mehr dazu in unserem Thema des Tages. Und wenn Sie mögen, teilen Sie uns dann gerne in unserer heutigen Umfrage mit, was Sie von der Idee halten.

Zitat des Tages

„Es droht der soziale Kollaps“ Karen, Aktivistin der Letzten Generation, bei einer Debatte im Pavillon über die umstrittenen Aktionen der Gruppe

Thema des Tages

365-Euro-Ticket: Das müssen Sie zum neuen Hannover-Jobticket wissen

Die Region Hannover plant jetzt doch ein 365-Euro-Ticket, mit deutschlandweiter Gültigkeit für Busse und Bahnen. Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Nach Schüssen an der Stadtbahnhaltestelle Fiederlerstraße ist ein 34-Jähriger gestorben – ein Projektil traf die Glasscheibe der Station. © Quelle: Frank Tunnat

Tödlicher Streit in Döhren: 34-Jähriger erschossen – vermutlich jugendlicher Täter auf der Flucht

Ein 34-jähriger Mann ist am späten Dienstagabend an der Hildesheimer Straße in Döhren erschossen worden. Vorausgegangen war ein Streit mit zwei Personen. Die Polizei sucht nun einen vermutlich jugendlichen Tatverdächtigen und seinen Begleiter. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

DSDS: Kiyan aus Hannover singt in Thailand vor der Jury

Von Mallorca nach Thailand: „Deutschland sucht den Superstar“ geht am Sonnabend, 4. März, in die nächste Runde. Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover will erneut die Jury um Dieter Bohlen überzeugen. Jetzt lesen

