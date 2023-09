HAZ Hannover-Update: Das 96-Ausrufezeichen

Liebe Leserinnen und Leser,

von einer „Gala-Vorstellung“ war die Rede, von einem „Ausrufezeichen“. Hannover 96 sei „in Torlaune“, hieß es. Oder: „96 zaubert im Niedersachsen-Duell“. Der Fußball liebt Metaphern - und nach einem 7:0-Heimsieg darf man gerne auch sprachlich etwas aufdrehen. Schließlich hatte das Ergebnis, das die „Roten“ am Sonntag im eigenen Stadion gegen Osnabrück erzielten, durchaus historische Dimensionen. Seit dem Jahr 1995 hat der Klub ein Profispiel nicht mehr so deutlich gewonnen. Welche anderen Kantersiege in der 96-Statistik stehen, erfahren Sie hier.

Jedenfalls steht 96 jetzt auf dem vierten Tabellenplatz - nur zwei Punkte hier der Nummer 1. Und ausgerechnet dort, in Düsseldorf, muss Hannover am nächsten Sonntag antreten. Es ist also Zeit für Träume ...

Große Träume haben bestimmt auch die Jungs und Mädchen, die auf Hannovers Bolzplätzen antreten. Vom Bolzer ins Stadion? Das geht - wie das Beispiel von Niclas Füllkrug zeigt. Aber die Profis stehen nicht im Mittelpunkt unserer Aktion, bei der wir den schönsten und beliebtesten Bolzplatz der Stadt suchen. Es geht um den Spaß und die Freiheit beim Kicken, die Kinder und Jugendliche auf die mehr als 140 Flächen in der Stadt locken. Die HAZ macht den Check: Wo läuft der Ball am besten? Machen Sie mit und stimmen Sie hier ab. Worum es genau geht, erfahren Sie in unserem Zitat des Tages.

Um eine andere Art von Freiheit geht es bei einem Experiment, das die Stadt Hannover jetzt wagt. Bis zum 23. September sind kleine Quartiere in der List und in der Nordstadt für Autos gesperrt. Straßen, an denen normalerweise geparkt wird, die sonst Durchgangsverkehr zulassen. Sie sollen für ein paar Tage Fußgängern und Radfahrern gehören. Mein Kollege Simon Benne war am ersten Tag vor Ort und hat die Menschen gefragt, was sie von der Aktion halten. Freiheit oder Zwang?

Zitat des Tages

Da sind keine Erwachsenen, die aufpassen, wir können machen, was wir wollen. Anton, 12 Jahre alt, aus Hannover, über die Freiheiten des Fußballspielens auf dem Bolzplatz

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

Kommentar: Hannover 96 ist plötzlich eine Spitzenmannschaft

7:0 gegen Osnabrück – Vierter der Zweitligatabelle. Strahlen nach Zahlen in Hannover! Aber ist 96 wirklich schon eine Spitzenmannschaft, die um den Aufstieg spielen kann? Das muss vor dem Spitzenduell in einer Woche der Anspruch sein. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Hannover probiert‘s mal ohne Auto: Zwei Quartiere in Nordstadt und List gehören jetzt den Fußgängern

In Hannover sind einzelne Straßenzüge in List und Nordstadt eine Woche lang autofreie Zonen. Bei Straßenfesten zum Auftakt der Aktion gab es teils hitzige Debatten um grüne Verkehrspolitik, Mobilitätswende und Klimawandel. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Wie marode ist die Heinz-von-Heiden-Arena? Das sagen die Hannover-96- Fans

Hamburg, München, Berlin, aber nicht Hannover: Die Nationalelf wird auch in den nächsten Jahren nicht in der Heinz-von-Heiden-Arena spielen, das Stadion genüge den Ansprüchen nicht, heißt es beim Deutschen Fußballbund. Sehen die Fans von Hannover 96 das auch so? Wir haben sie vor dem Heimspiel gegen Osnabrück gefragt. Jetzt lesen

