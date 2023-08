HAZ Hannover-Update: Das große Schulfest

Liebe Leserinnen und Leser,

Bei aller Aufregung darf aber eines auf keinen Fall zu kurz kommen: der Wortsinne unfallfreie Hin- und Rückweg zur Schule. Für uns bei der HAZ ist der seit 25 Jahren ein Herzensthema. Seither werben wir mit unserer „Aktion sicherer Schulweg“ gemeinsam mit vielen Partnern für Vor-, Rück- und Umsicht aller Beteiligten.

Ein Gesicht dieser Bemühungen ist in diesem Jahr der sechsjährige Kasimir Binias. Mein Kollege Jan Sedelies, der sich seit vielen Jahren liebevoll um die Aktion kümmert, hat Kasimir bei einer Proberunde auf seinem neuen Schulweg durch Linden begleitet. Und der Erstklässler kann sehr genau erklären, was er und seine Altersgenossen ab heute zu beachten haben - und was er sich von den Autofahrerinnen und -fahrern wünscht.

Das Beste an der „Aktion sicherer Schulweg“ aber ist: Es gibt dazu ein grandioses Fest für, wie sagt man, kleine und große Kinder - seit 1998 jedes Jahr zum Schulstart. Gefeiert wird dieses Jahr am morgigen Sonntag ab 11 Uhr im Maschpark am Neuen Rathaus, und nach Lage der Dinge wird uns auch die Sonne scheinen. Dann gibt es Feuerwehrautos und Polizeimotorräder zu bestaunen, Rutschautos zu befahren und Hüpfburgen zu behüpfen. Außerdem hat Sedelies gemeinsam mit den anderen Organisatorinnen und Organisatoren wieder ein tolles Bühnenprogramm zusammengestellt. Vielleicht sehen wir uns ja dort!

Und sonst? Gibt es immer noch Debatten darum, ob das Maschseefest nun in seiner gerade beendeten Form rechtmäßig war oder nicht - und wie es damit weitergeht. Der Rechtsstreit darum ist nämlich noch nicht vorbei, berichtet Andreas Voigt. Zudem erhöht die Stadt Hannover die Grundsteuer, und Andreas Schinkel rechnet anhand einiger Beispiele vor, wie sich das auswirkt. Derweil hält die AfD hält am Wochenende in Celle ihren Landesparteitag ab - und obwohl die Rechtsausleger gern endlich mal Harmonie ausstrahlen würden, rumort es hinter den Kulissen, wie Karl Doeleke schreibt. Wie stark und wie gefährlich die AfD in Niedersachsen und Hannover ist, können Sie übrigens auch in einer der jüngsten Folgen unseres Podcasts „Klar so weit?“ hören. Dort hat Doeleke mit den Kollegen Andreas Schinkel und Volker Wiedersheim über dieses Thema gesprochen.

Apropos Podcast: Eine neue Folge von „Klar so weit?“ haben wir auch. Unsere Popmusikexperten Volker Wiedersheim und Uwe Janssen klären die uns alle quälende Frage: Was wird aus Hannover, wenn die Scorpions nicht mehr sind? Also: Wer könnten die neuen musikalischen Aushängeschilder sein, wenn Scorpions und Furys eines fernen Tages keine Konzerte mehr geben? Und als wäre das nicht genug, haben Janssen und Wiedersheim auch noch eine Playlist der ihrer Ansicht nach aktuell besten Songs aus Hannover zusammengestellt. All das finden Sie am Ende unseres heutigen Updates.

Meine Mandantin ist nicht grundsätzlich gegen das Maschseefest. Hanns-Christian Fricke, Rechtsanwalt

Freut sich auf die Schule und die Giraffenklasse: Kasimir Binias ist in Linden zu Hause und gibt Tipps für das richtige Verhalten im Straßenverkehr. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Kasimir (6) zur Einschulung: Autofahrer, achtet auf Kinder!

Ab jetzt sind in der Region Hannover 10.000 Schulanfänger unterwegs. Der sechsjährige Kasimir erklärt Ampeln und Zebrastreifen – und bittet Autofahrer um Vorsicht und Rücksicht! Jetzt lesen

