HAZ Hannover-Update: Das ist Ostern los

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen oder, je nachdem, wann Sie dies lesen, herzlich willkommen in diesem Kar- und Osterwochenende! Wenn es bei Ihnen ist wie bei mir, dann haben Sie über die Feiertage vielleicht etwas Schönes vor - aber gleichzeitig auch noch nicht für alle Tage einen genauen Plan. Dann ist unser heutiges Update für Sie genau richtig.

In unserem Thema des Tages haben wir Ihnen nämlich schlicht und einfach einmal zusammengefegt, was Sie über die Kar- und Ostertage in und um Hannover wissen müssen: Was kann ich unternehmen? Wo gibt es Osterfeuer? Und, banal, aber wichtig: Wo kriege ich an welchem Tag frische Brötchen? All das finden Sie heute hier bei uns und über die ganzen Tage natürlich auf HAZ.de.

Darüber hinaus haben wir aber natürlich auch Nachrichten für Sie. Der Start des Deutschlandtickets zum Beispiel läuft in Hannover etwas holprig, wofür niemand etwas kann. Der Hackerangriff auf den Großraumverkehr Hannover (GVH) nämlich führt dazu, dass dieser mit dem Verkauf später beginnen muss als geplant. Wann das sein wird und wie Sie schon vorher an ein Deutschlandticket kommen finden Sie ebenfalls bei uns.

Das und vieles erwartet Sie heute im Update. Mit schönen Grüßen der Kolleginnen und Kollegen der HAZ-Redaktion wünsche ich Ihnen schöne und erholsame Feiertage!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Niemand ärgert sich derzeit mehr über diesen Cyberangriff als all die Menschen, die seit Wochen mit Hochdruck daran arbeiten, den Kunden im GVH-Gebiet das Deutschlandticket so komfortabel und sicher wie möglich zur Verfügung zu stellen. Steffen Krach (SPD), Regionspräsident

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“





Thema des Tages

© Quelle: Martin Schutt/dpa

Ostern 2023: Tipps und Termine in der Region Hannover

Die Feiertage über Ostern sind eine gute Gelegenheit für einen Ausflug in der Region Hannover. Es gibt viele spezielle Angebote gerade für Familien mit Kindern. Hier ein paar Tipps, Termine und Veranstaltungen. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...





Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren