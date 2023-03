HAZ Hannover-Update: Das Krankenhaus-Aus

Liebe Leserinnen und Leser,

hören Sie das? Ist das vielleicht das Quietschen einer Straßenbahn? Brummt da vielleicht der Motor eines Busses? Oder hören Sie gerade, wie es draußen poltert, weil die Müllabfuhr Ihre Tonne in den Schlund ihres Müllautos entleert? All das könnte gut sein. Denn heute wird ausnahmsweise mal nicht gestreikt.

Aber gewöhnen Sie sich nicht zu sehr daran. Schon für Montag hat die Gewerkschaft Verdi wieder zum Ausstand aufgerufen - und dieses Mal richtig. Deutschlandweit gilt dieses Mal der Streikaufruf von Verdi und der Eisenbahngewerkschaft EVG, und er umfasst den kompletten Verkehrssektor. Längst macht das Wort vom „Superstreik“ die Runde. Wie sich das in Hannover auswirken wird erfahren Sie heute in unserem Update.

Gearbeitet haben dagegen Vorstand und Aufsichtsrat des Klinikums Region Hannover (KRH) - und haben nun einen Plan ausgeheckt, wie sie den kommunalen Klinikverbund wieder wirtschaftlich bekommen wollen. Das, so der Plan, wird nicht ohne Härten abgehen. So sollen die Kliniken in Lehrte und in der Nordstadt verschwinden beziehungsweise in anderen, teils neuen Kliniken aufgehen. Ob all das so kommen wird ist indes noch nicht ganz raus. Denn noch steht das abschließende Votum der Regionsversammlung aus. Wie der Stand der Dinge ist und was man beim KRH noch so plant hat mein Kollege Mathias Klein aufgeschrieben.

Das Zitat des Tages kommt von Barbara Plüschow, die am Donnerstag ihren Mann geheiratet hat. Und ja, das hat sie tatsächlich, denn er war schon ihr Mann, als sie ihn heiratete. Nicht, weil sie, wie man das in anderen Kreisen mitunter tut, zum dritten Mal den gleichen geehelicht hätte. Nein, am Donnerstag holten Barbara und Manfred Plüschow in der Marktkirche endlich die kirchliche Trauung nach - 45 Jahre, drei Kinder und neun Enkel nach der standesamtlichen. Wir gratulieren ganz herzlich - und zwar zu allem!

Mit dieser schönen Nachricht entlasse ich Sie in den Freitag. Rutschen Sie gut ins Wochenende und, wenn es Sie betrifft, in die Osterferien!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Bislang war irgendwie immer etwas dazwischen gekommen. Barbara Plüschow, nach ihrer kirchlichen Trauung am Donnerstag - 45 Jahre nach der standesamtlichen Hochzeit mit ihrem Mann Manfred

Thema des Tages

Soll geschlossen werden: das Klinikum in Lehrte. © Quelle: Conrad von Meding (Archiv)

Aus für Lehrte und Nordstadt? KRH-Aufsichtsrat beschließt neue Strategie

Das Krankenhaus in Lehrte soll geschlossen werden, genauso wie das Nordstadt-Krankenhaus in Hannover. Der Aufsichtsrat des Klinikums Region Hannover (KRH) hat diese weitreichenden Entscheidungen für die Zukunft getroffen. Doch das letzte Wort hat die Regionsversammlung. Jetzt lesen

Vor dem „Superstreik“

Die Streiks gehen weiter: Verdi ruft am Montag in ganz Deutschland zu Arbeitsniederlegungen auf. © Quelle: Rainer Dröse

EVG und Verdi rufen zum Super-Streiktag auf: Diese Einschränkungen gibt‘s am Montag in Hannover

Nächste Streik-Runde – und die hat es in sich: Im laufenden Tarifkonflikt ruft Verdi für Montag, 27. März, abermals zum Warnstreik auf, diesmal gemeinsam mit der EVG. Zum Start in die Osterferien hat das für die Menschen in der Region Hannover erhebliche Folgen. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden









Und dann war da noch ...

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren