HAZ Hannover-Update: Das Maschseefest kommt

herzlich willkommen im Wochenende! Heute wollen wir Ihnen ein bisschen Vorfreude bereiten, wenn Sie mögen - nämlich auf das Maschseefest, das am 26. Juli beginnt. Dabei wird es, wie immer, allerlei zu essen und zu trinken geben, und allein das lockt angesichts der lauschigen Atmosphäre am See Jahr für Jahr schon viele Menschen an. Zusätzlich aber wird in diesem Jahr so viel Bühnenprogramm geboten wie noch nie. Dabei haben auch wir von der HAZ unsere Finger im Spiel, ebenso wie die Kolleginnen und Kollegen von der Neuen Presse. Was genau da am Ende Juli zu sehen und hören sein wird, lesen Sie heute in unserem Thema des Tages.

Gerade vorüber ist das Schützenfest, und eine Frage treibt uns dahingehend noch um: Warum durfte das Fahrgeschäft „Commander“ fahren, obwohl TÜV-Prüfer in Bremen im Mai Mängel daran festgestellt hatten, die offenkundig noch nicht behoben waren? War der Betrieb auf dem hannoverschen Fest sicher? Andreas Schinkel hat sich zu diesen und anderen Fragen umgehört.

Derweil ist das grün-rote Mehrheitsbündnis in Hannovers Rathaus mit einem handfesten Zank in die Sommerferien gegangen - dem über die sogenannten Superblocks nämlich, geplante verkehrsberuhigte Zonen in der Stadt. Warum aber sind die Wellen bei diesem Thema zwischen Grünen und SPD zuletzt derart hochgeschlagen? Christian Bohnenkamp und Andreas Schinkel versuchen sich gemeinsam an einer Spurensuche zur Stimmung in der Koalition.

Übrigens: Wussten Sie schon, dass alles, was Sie auf HAZ.de lesen können, nun auch zu hören ist? Dazu müssen Sie nur unter Überschrift und Foto auf „Artikel anhören“ gehen - und schon können Sie mithilfe von Computerstimmen vertonte HAZ-Artikel auch beim Spazierengehen oder Abwaschen hören, oder wann auch immer Sie gern etwas Ablenkung haben.

So geht's: Einfach bei "Artikel anhören" auf Play klicken! © Quelle: Katrin Kutter

Und apropos Hören: Die neue Folge unseres Podcasts „Klar so weit?“ ist da. Darin erklären die Kolleginnen Susanna Bauch und Jutta Rinas mir, was es eigentlich mit „Körpererkundungsräumen“ in hannoverschen Kitas auf sich hat und wie hoch man das Thema hängen muss. Ich habe dabei eine Menge gelernt - vielleicht geht es Ihnen auch so.

Der TÜV Nord hat sich die Mängel noch einmal angesehen und konnte aufgrund seiner Fachkenntnis – das Team bestand jeweils aus Maschinenbauingenieur und Elektroingenieur – keine Gefahr erkennen, welche gegen die Inbetriebnahme sprach. Dennis Dix, Sprecher der Stadt Hannover, zu der Frage, warum die Stadt Hannover ein Fahrgeschäft auf dem Schützenfest nicht stillgelegt hat, das in Bremen nicht betrieben werden durfte

Uferleuchten: Das Maschseefest ist Hannovers strahlender Höhepunkt im Open-Air-Sommer. © Quelle: Kevin Münkel

Maschseefest in Hannover: Mehr Bühnenshows und Musik als jemals zuvor

Traumhafte Kulisse: Das Klassik Open Air im Maschpark. © Quelle: Tim Schaarschmidt

