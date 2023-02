HAZ Hannover-Update: Das Schweigen der Landtags-Vizes

Guten Morgen an diesem Sonntag, liebe Leserinnen und Leser!

Niedersachsen ist spitze! Auf jeden Fall, wenn es um die Größe des Landtagspräsidiums geht. Dessen Chefin, Hanna Naber von der SPD, hat gleich fünf Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Ebenso viele haben auch Hessen, Bayern und Schleswig-Holstein. Die anderen Länder kommen mit weniger aus, manche drei, manche vier. Die sprichwörtlich sparsamen Schwaben in Baden-Württemberg und dazu Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Berlin, Bremen, Brandenburg und „Meck-Pomm“ leisten sich sogar nur zwei dieser Posten.

In Niedersachsen gibt es ein eigenes Gesetz, was die Tätigkeit von Nabers Team regelt. Darin heißt es, sie sollen „im gesamten Flächenland Niedersachsen intensiver werbend für unsere Demokratie in Erscheinung treten“. Klingt vernünftig. Für den Job gibt es übrigens zusätzlich zur Abgeordneten-Grundentschädigung von 7400 Euro noch mal 3000 Euro im Monat obendrauf. Plus Landtagsbüro mit Vorzimmer und Zugriff auf die Dienstwagenflotte des Landtags.

Kommen sie dem einträglichen Auftrag auch nach? Die HAZ hat schon für den Dezember nachgefragt. Der Landtag räumte ein: fünf Stellvertreter, null Termine gemäß dem Gesetz. Na ja. Jetzt wollte die Zeitung es wieder wissen und fragte nach dem Pensum im Januar. Die Antwort: Der Landtag führe darüber keine systematische Statistik, man benötige diese Daten nicht. Und: Man werde die entsprechende Auskunft deshalb jetzt und auch in Zukunft nicht erteilen.

Sollten Sie, liebe Leserinnen und Leser, irgendwo zwischen Ems und Elbe, Harz und Küste mal auf einen der Stellvertreter oder eine der Stellvertreterinnen aus dem Landtagspräsidium treffen, die gerade „intensiv werbend für unsere Demokratie in Erscheinung treten“, dann seien sie ruhig ein wenig ergriffen: Könnte sein, dass Sie gerade Zeuge eines einigermaßen seltenen Ereignisses sind.

Mein Reporterkollege Karl Doeleke schildert unten die Details seiner Recherche zum Thema. Und so wie ich ihn kenne und schätze, kann ich mir gut vorstellen, dass er im März dann wegen des Vize-Pensums vom Februar wieder beim Landtag anklopft. Fragen kostet schließlich nichts. Und keine Antwort ist dann ja irgendwie auch eine Antwort.

So, wie es jetzt läuft, ist die KRH-Geschäftsführung nicht mehr in der Lage, die Debatte zu steuern. Das lässt einiges befürchten. Auch für die finanzielle Zukunft des Klinikums. HAZ-Redakteur Mathias Klein kommentiert neue Kassenlöcher im Regionsklinikum

Postengeschacher im Landtag? Das beredte Schweigen der Vizepräsidenten

Mehr Stellvertreter im Landtagspräsidium sollen stärker für die Demokratie in Niedersachsen werben. So lautete die Begründung für das zusätzliche Amt. Ob die fünf Vize ihren Job machen, bleibt geheim: Der Landtag verweigert die Auskunft.

Energie- und Klimakrise: Fahren auch in Zukunft noch Dampflokomotiven zum Brocken?

Energiekrise, Klimawandel und Inflation machen den Harzer Schmalspurbahnen zu schaffen. Wie geht es weiter mit dem Traditionsbetrieb am Brocken? Und gibt es eine Zukunft ohne Kohle? Eine Fahrt mit der Brockenbahn.

Hannovers erste vegane Bäckereifiliale öffnet am Lister Platz

Einer der aktuellen Trends ist der zum veganen Lebensstil. Und so wächst das Angebot an tierfrei erzeugten Produkten. Auf dieser Welle reitet in Hannover nun auch Bäckereifilialist Göing – und hat nun eine vegane Filiale eröffnet. Und da gibt es eine weitere Besonderheit: Bargeld ist hier wertlos.

Warum ein Schwabe Hannovers Rathaus als Lego-Modell nachbaut

Martin Renger baut maßstabgetreue Modelle aus Lego-Steinen, jetzt hat er sich das Neue Rathaus vorgenommen. In den sozialen Medien lässt er Interessierte teilhaben und tauscht sich aus. Uns hat er erzählt, wie er in monatelanger Arbeit und mit tausenden Einzelteilen dem Modell-Prunkbau den letzten Schliff gibt.

