HAZ-Hannover Update: „Das System ist auf Kante genäht“

Husten, Schnupfen, Heiserkeit - bis hin zu akuter Atemnot. Die Welle der Atemwegserkrankungen, die derzeit auch durch Hannover rollt, dürfte in ihrem Ausmaß einzigartig sein. Sei es nun die Grippe, das RS-Virus oder eine normale Erkältung: 50 Prozent mehr Patientinnen und Patienten als sonst suchen derzeit Hilfe bei ihrem Hausarzt. In den Wartezimmern seien jeweils 1/3 Influenza-Fälle, 1/3 Corona- und 1/3 Erkältungs-Patienten. Das RKI beziffert im aktuellen Wochenbericht die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen auf 9,5 Millionen.

So anstrengend diese Infekte für die betroffenen Erwachsenen auch sein mögen: Die eigentlichen Leidtragenden sind die Kinder. Das RS-Virus führt insbesondere bei Säuglingen und vorerkrankten Kleinkindern zu teilweise schweren Krankheitsverläufen. Doch die bestmögliche schnelle Hilfe bekommen sie nicht immer. Die Zustände in den Kinderkliniken wie zum Beispiel Auf der Bult oder in der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sind dramatisch.

„Das ist nur eine Infektionswelle, und da kann es doch nicht sein, dass wir so in die Knie gezwungen werden“, sagt Kinderarzt Thomas Buck. Er sei „völlig fassungslos“. Es müsse sich dringend etwas ändern, denn es zeige sich, dass „das System auf Kante genäht ist“. Andere leitende Ärzte sind derselben Meinung: Das Kliniksystem wurde kaputtgespart. Der finanzielle Effizienzdruck hat die Patienten und ihre bestmögliche medizinische Versorgung in den Hintergrund treten lassen. Dass es dabei vor allem die Kinder trifft, macht nicht wenige traurig und wütend gleichermaßen. Wie konnte es soweit kommen? Und was ist zu tun? Lesen Sie mehr in unserem Thema des Tages.

„Sie haben ihn in England nicht ohne Grund Magic Mike genannt“ Daniel Stendel, U23-Trainer von Hannover 96, über Mike Bähre, der nun unter Miroslav Klose spielt

„Wir wurden heruntergespart“: Darum ist die Lage an den Kinderkliniken in Hannover so dramatisch

Keine freien Betten, zu wenig Personal. Die aktuelle Lage an den Kinderkliniken auch in Hannover ist extrem besorgniserregend. Das hat nach Ansicht von Experten einen einfachen Grund: In den vergangenen Jahren wurde bei der Kindermedizin zu sehr gespart, sagt ein ehemaliger Chefarzt.

„Waffenfreie Zone“ in Hannover: So kontrolliert die Polizei am Hauptbahnhof

Junge Männer in Partystimmung, Alkohol, Messer: Auch in der Adventszeit kann das eine explosive Mischung sein. Um blutige Auseinandersetzungen mit Waffen zu verhindern, gilt an den Adventswochenende ein Verbot gefährlicher Gegenstände am Hauptbahnhof. Das kontrolliert die Bundespolizei. Ein Streifzug. Jetzt lesen

